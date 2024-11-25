ВСУ ликвидируют солдат КНДР на фронте: появились подробности 4 25.11.2024, 10:21

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Северокорейцы воюют по поддельным документам.

В Курской области Российской Федерации по состоянию на сейчас находятся более 11 тысяч военных Северной Кореи, пишет unian.net.

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил в эфире телемарафона, что солдаты КНДР уже участвовали в боях против ВСУ. Он рассказал, каких именно военных агрессор перебросил в Курскую область.

«Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в европейской части», - отметил начальник Генштаба ВСУ.

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