закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидируют солдат КНДР на фронте: появились подробности

4
  • 25.11.2024, 10:21
  • 5,026
ВСУ ликвидируют солдат КНДР на фронте: появились подробности

Северокорейцы воюют по поддельным документам.

В Курской области Российской Федерации по состоянию на сейчас находятся более 11 тысяч военных Северной Кореи, пишет unian.net.

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил в эфире телемарафона, что солдаты КНДР уже участвовали в боях против ВСУ. Он рассказал, каких именно военных агрессор перебросил в Курскую область.

«Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в европейской части», - отметил начальник Генштаба ВСУ.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов