Христианские таинства в Беларуси под запретом? 1 25.11.2024, 10:29

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Баптистского пресвитера оштрафовали за обряд крещения.

В Брестской области под репрессии попал баптистский пресвитер, пишет «Хрысціянская візія».

71-летний Владимир Бурштын — пресвитер церкви из Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов. В прошлом году его оштрафовали на 555 рублей за проповедь в Дрогичине.

В этом году поводом для штрафа стало... крещение. 8 сентября Владимир Бурштын провел богослужение в церкви Малориты возле водоема «Военное озеро». Девять человек приняли водное крещение. А через месяц на пастора составили протокол на основании записей с камер видеонаблюдения.

6 ноября суд Малоритского района оштрафовал его на 800 рублей (20 базовых). Пастора признали виновным в проведении массового мероприятия без согласования с администрацией Малоритского райисполкома.

Пресвитер будет обжаловать штраф в Брестском областном суде.

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