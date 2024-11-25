Христианские таинства в Беларуси под запретом?1
- 25.11.2024, 10:29
- 1,718
Баптистского пресвитера оштрафовали за обряд крещения.
В Брестской области под репрессии попал баптистский пресвитер, пишет «Хрысціянская візія».
71-летний Владимир Бурштын — пресвитер церкви из Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов. В прошлом году его оштрафовали на 555 рублей за проповедь в Дрогичине.
В этом году поводом для штрафа стало... крещение. 8 сентября Владимир Бурштын провел богослужение в церкви Малориты возле водоема «Военное озеро». Девять человек приняли водное крещение. А через месяц на пастора составили протокол на основании записей с камер видеонаблюдения.
6 ноября суд Малоритского района оштрафовал его на 800 рублей (20 базовых). Пастора признали виновным в проведении массового мероприятия без согласования с администрацией Малоритского райисполкома.
Пресвитер будет обжаловать штраф в Брестском областном суде.