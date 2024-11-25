Как в Китае 3 Даниил Константинов

25.11.2024, 10:36

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КНР всегда была моделью для российской элиты.

Думаю, что Путин не порвет с Китаем. И даже Трамп вряд ли добьется от него этого.

Союз РФ с Китаем - отнюдь не ситуативный альянс. Дело не в том, что Путину «некуда больше деваться и не к кому идти», не в том, что «Запад отвернулся» и «нет у России союзников, кроме армии и флота». Ситуативный аспект присутствует, но не является определяющим.

Союз с Китаем - очень логичное для Путина и российской элиты решение. Сознательный отказ от построения в РФ демократии и курс на формирование полноценного тоталитаризма подразумевают такой альянс. Подобное тянется к подобному. Тоталитарные режимы в противостоянии свободному миру (условно свободному, да, не спорю) неизбежно сплачиваются между собой, даже если между ними есть противоречия.

Итальянский фашизм вырос во многом из движения фронтовиков Первой мировой, которые воевали против Германии и Австро-Венгрии. И сам молодой Муссолини воевал против «диких и темных тевтонов». А будучи уже диктатором Италии, он пытался противостоять аннексии Австрии. И тем не менее, фашистская Германия вступила в союз именно с нацистской Германией. Внутреннее сходство режимов неизбежно вело к их солидаризации в деле противостояния «плутократиям Запада».

Здесь можно было бы возразить, что сталинский и гитлеровский режимы тоже во многом схожи, но однако же сцепились между собой в величайшей бойне в истории человечества.

Ну что же. Значит различное в них преобладало над сходствами. Прежде всего, различная идеология и разные внешнеполитические цели. Все-таки очень сложно соединить пролетарский интернационализм и расизм. Сложно прийти к среднему арифметическому между великим рейхом арийцев и всемирной республикой советов. И то - пытались договориться, пусть на время и заранее подразумевая обмануть.

У Эрефии и Китая нет настолько явных идеологических противоречий и настолько вопиюще противоречащих друг другу целей.

Кроме того, Китай всегда был моделью для российской элиты, быстро разочаровавшейся в демократии западного типа. «Китайская модель», «китайский путь» уже давно воспринимались как лучшая альтернатива «разложенческой горбачевской перестройки» и последовавшей за ней демократизацией. Путиноиды хотели бы изначально все сделать, «как в Китае» (забывая, что своим положением обязаны именно демократизации), но раз не получилось тогда, то надо делать сейчас.

Поэтому союз с Китаем - это основательный серьезный идеологический и геополитический альянс. Так просто Россию из него не выдрать.

Даниил Константинов, Telegram

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