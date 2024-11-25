Сколько стоит провести новогодний корпоратив в Минске? 1 25.11.2024, 10:48

За проведение корпоративных новогодних вечеров берутся и столовые.

Время упрямо мчится вперед. Еще немного — и все мы окажемся на пороге 2025-го. Отмечать Новый год в Беларуси принято не только семьями, но и рабочими коллективами. Ведь в труде мы проводим большую часть своей жизни. Портал tochka.by посмотрел, какие варианты корпоративов предлагают в Минске, и узнал цены на еду и развлечения. Спойлер: стоит поторопиться с выбором формата и места для корпоратива.

Кейтеринг

Пожалуй, самый неоригинальный, но зачастую удобный вариант — отметить праздник в офисе. Для этого нужно продумать меню и определиться, кто приготовит нужные блюда.

В Минске служб кейтеринга довольно много — точно не меньше 10.

Рандомно набираем парочку, узнаем варианты сотрудничества.

В первой компании даты с 25 по 28 декабря свободны лишь для доставки еды, обслуживание официантами уже забронировано.

Из расчета банкета на 50 человек предложили два вида горячих блюд: курица или свинина с гарниром на выбор. Это могут быть овощи на гриле или картофель.

На общий стол — три вида салатов (овощной, мясной и с курицей), несколько видов слайсов, канапе, фалафелей, профитролей и мини-бургеров, а также фруктовое ассорти. Суммарно на одного человека приходится практически килограмм еды. Такой объем подготовят за 90 рублей.

Плюс оплатить нужно будет транспортные расходы компании, услуги грузчика и выкупить крафтовую посуду. Все три пункта «завесят» примерно на 300 рублей.

В формате банкета и фуршета готовы организовать праздник для коллег и в другом кейтеринге. Здесь мы попросили рассчитать стоимость на 40 человек. На выбор нам предложили три варианта меню на праздник: необязательно выбирать одно конкретное, можно сформировать и собственный вариант.

Первое, что бросается в глаза, — выбор морепродуктов и рыбы. Они встречаются в виде как закусок, так и полноценного горячего. Например, канапе с лососем и красной икрой, стейки из красной рыбы, брускетта с муссом из лосося и т.д. Есть и вариант с овощными закусками, а также с горячим из цыпленка. Можно взять комплекс, где основное блюдо — стейк из свинины.

Общее впечатление от этого кейтеринга: интересное меню с новым прочтением, казалось бы, привычных блюд.

Итак, что по цене за все это изобилие? В зависимости от выбранного сета стоимость за еду колеблется от 25 долларов (около 85 рублей) до 40 долларов (примерно 135 рублей) на персону. Курс устанавливается в соответствии с текущим на момент заказа. При этом общий вес блюд на одного человека — около 1,4−1,5 кг.

Возможно заказать и дополнительный сервис: обслуживание официантами, бариста, барменом. Плюс столы, стулья, барная стойка, скатерти и посуда. Для банкета на 40 человек специалист порекомендовала троих официантов. Их услуги обойдутся в 270 долларов (около 910 рублей).

Столовая или кафе?

За проведение корпоративных новогодних вечеров берутся даже столовые.

Например, кафе «Белстройцентр», которое находится на улице Розы Люксембург, предлагает светлый зал с возможностью рассадки до 50 гостей. Приятный интерьер в теплых оттенках — все как в приличных заведениях. От столовой здесь разве что форма раздачи блюд в обеденное время и невысокие цены.

Накормить гостей предлагают двумя горячими блюдами за ужин, 13 видами холодных и несколькими горячими закусками, а также небольшим десертом. За это придется отдать примерно 120 рублей с человека. Однако со свободными датами для брони могут быть проблемы.

Кафе общества «ДорОрс» под названием «Зеленый свет» также примет желающих провести корпоратив. Здесь в основном зале могут разместить до 50 человек и организовать для них стол из расчета 95 рублей на персону. Загрузка на новогодние даты здесь также высокая.

При этом всего год назад кафе участвовало в акции на Slivki.by, в ходе которой предлагало организовать банкет из расчета 45,5 рубля на человека. Скидка 35% основной стоимости предоставлялась за один промокод на банкет для 10 гостей.

Ресторан

Рестоклуб на проспекте Победителей предлагает варианты: с закрытием целого зала под ваше мероприятие либо с размещением вместе с другими гостями, у которых в этот день также пройдет корпоратив. Все компании будут сидеть рядом, сотрудники заведения обещают не «разбавлять» группы посторонними посетителями.

Вместимость залов при этом — 120 и 150 человек.

Условия отличаются в зависимости от дня недели, на который выпадает мероприятие. В будни расчет на одного человека идет из суммы 120 рублей на кухню и безалкогольный бар, 80 рублей нужно отдать за развлекательную программу и 3000 рублей — за обслуживание (аренда звука, света и пр.).

В выходные дни сумма за одного гостя повышается до 150−170 рублей, остальной прайс остается прежним.

Развлекательная программа тематическая — в стиле «Новогоднего экспресса» будто от БЖД. Гостей встречают на импровизированном вокзале, а столики принимают облик «вагончиков», подготовят для гостей и фонтанчик из шампанского. Развлекательная программа начинается в 19.00 и длится до 24.00. Затем до 04.00 гостей ждет караоке-батл.

Ресторан Morella также готов встретить гостей на новогоднем корпоративе. Рассчитывать бюджет в таком случае стоит исходя из 150 рублей на человека. Этот депозит можно потратить на кухню и бар. Развлекательная программа с кавер-бендом обойдется в 50 рублей.

Веселиться в Morella можно с 18.00 и до 24.00. Продление работы ресторана на один час обойдется гостям в 300 рублей, дополнительные 60 минут от диджея — 100.

Квесты

На выезде работает команда, которая организует квест для корпоративного праздника на 2,5 часа. Такое развлечение можно провести даже в ресторане. На 20 человек предлагают квест в стиле детектива Агаты Кристи «Достать ножи». Каждому гостю выдадут папку с легендой его персонажа, в теме будет и ведущий. Его участие органично впишут в происходящее.

Такое развлечение обойдется суммарно в более 1100 рублей.

За такую же стоимость могут организовать квесты в стиле игры «Форт Боярд», а также юмористического детектива или музыкального шоу.

Из возможностей для клиентов и разнотематические квизы. Такое развлечение обойдется дешевле — примерно в 960 рублей, если участники готовы писать ответы на бумажных бланках. Система брейн-ринга потребует дополнительных вложений в виде 300 рублей.

При необходимости могут доставить и проектор с экраном, эта услуга потянет на 150 рублей.

В общем, дешево организовать запоминающийся корпоратив не получится. Ведь еда — лишь необходимый минимум, и, как мы выяснили, потянет она на 90 рублей и дороже.

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