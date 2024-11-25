В Тбилиси продолжается акция протеста перед парламентом 25.11.2024, 10:56

Протестующие провели ночь в палатках на проспекте Руставели накануне первого заседания парламента.

В Тбилиси, перед парламентом Грузии, продолжается акция протеста против результатов парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. Несколько десятков человек провели ночь в палатках на проспекте Руставели. Чтобы согреться, они разжигали костры, пишет «Немецкая волна» со ссылкой на местные СМИ.

«Демонстранты ждут депутатов. К ним присоединилась часть студентов из Батуми», - передает издание «Грузия Online». По наблюдениям журналистов, обстановка перед парламентом Грузии утром 25 ноября оставалась спокойной. Однако полицейские задержали одного из участников акции.

25 ноября должно состояться первое заседание парламента нового созыва, на котором будет избран председатель законодательного органа, а также утверждены премьер-министр и правительство Грузии. На должность спикера будет выдвинута кандидатура Шалвы Папуашвили, ранее занимавшего этот пост, а на должность премьер-министра - Ираклия Кобахидзе.

Новое правительство Грузии

Кобахидзе 25 ноября на брифинге представил состав своего правительства. Парламент нового созыва должен объявить ему вотум доверия на первом заседании. B новом кабинете три новых министра: на пост главы МИД предложена Майя Бочоришвили, занимавшая ранее должность председателя комитета по иностранным делам, министром юстиции предлагается назначить Анри Оханашвили, который был председателем юридического комитета парламента. На пост министра сельского хозяйства представлен Давид Сонгулашвили, занимавший ранее должность главы парламентского комитета. В ближайшие часы депутаты должны объявить вотум доверия новому правительству Грузии во главе с Ираклием Кобахидзе.

Иск президента Грузии в Конституционный суд

Ранее Президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию, подала иск в Конституционный суд страны с требованием не признавать результаты голосования 26 октября.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз хотел бы направить в Грузию миссию для расследования возможных нарушений на выборах. Западные социологи отмечают, что официальные результаты выборов весьма сильно разнятся с результатами опросов, а потому они явно сфальсифицированы.

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