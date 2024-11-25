Удобный момент Виктор Андрусив

25.11.2024, 11:14

4,554

Виктор Андрусив

Фото: UIFuture

Ситуация явно удобна для такого решения.

Обратите внимание, какие орки были учтивы при ударе по Днепру межконтинентальной ракетой. И по соответствующему каналу сообщили США. И уже пару дней пытаются доказать, что это была не межконтинентальная ракета. И что-то там даже о возможности оповещения украинцев заговорили (твари).

Дело в том, что мы сейчас можем поднять более эффективно вопрос сбития ракет над нами со стороны союзников. Потенциально никто не знает куда летит межконтинентальная ракета. Вполне логично, что НАТО собьет ее на нашей территории.

Нет, иллюзий нет относительно западных партнеров. Но ситуация явно удобна для такого решения.

Виктор Андрусив, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com