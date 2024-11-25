Le Monde: Идут секретные переговоры об отправке западных военных в Украину 3 25.11.2024, 11:27

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Дискуссии возобновились после победы Трампа.

Дискуссии об отправке западных войск в Украину возобновились, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

«Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», — сказал собеседник Le Monde.

По данным издания, переговоры «по сути засекреченные», они возобновились в последние недели, в частности благодаря визиту во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября.

Поводом стала победа Дональда Трампа на выборах в США.

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