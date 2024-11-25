Le Monde: Идут секретные переговоры об отправке западных военных в Украину

Le Monde: Идут секретные переговоры об отправке западных военных в Украину3
- 25.11.2024, 11:27
- 3,156
Дискуссии возобновились после победы Трампа.
Дискуссии об отправке западных войск в Украину возобновились, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
«Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность», — сказал собеседник Le Monde.
По данным издания, переговоры «по сути засекреченные», они возобновились в последние недели, в частности благодаря визиту во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера 11 ноября.
Поводом стала победа Дональда Трампа на выборах в США.