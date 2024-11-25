Яркий киногерой: на аукцион выставили спортивное авто знаменитого шпиона 25.11.2024, 11:30

За него планируют получить немалые деньги.

В США на аукцион Mecum выставили кабриолет Jaguar E-Type 1967 года. За него планируют получить немалые деньги, ведь он является киногероем. Как пишет «Фокус», об автомобиле рассказали на сайте аукциона.

Именно этот Jaguar E-Type Series 1 в цветах британского флага снимался в комедийной кинотрилогии о шпионе Остине Пауэрсе. Примечательно, что во всех трех фильмах для съемок использовали одно-единственное авто — у него не было машин-дублеров.

Кроме того, Jaguar E-Type (или Shaguar, как его называл Остин Пауэрс) снялся в клипе Мадонны на песню Beautiful Stranger, которая стала саундтреком ко второй части трилогии.

После съемок спорткар Jaguar E-Type выкупил частный коллекционер. Время от времени авто участвовало в промоакциях Jaguar. Недавно оно прошло реставрацию, а его пробег составляет 103 000 км.

Кабриолет Jaguar E-Type 1967 года оснащен 4,2-литровой рядной шестеркой на 265 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 240 км/ч.

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