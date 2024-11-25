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Курс доллара в некоторых банках взял новую важную отметку

  • 25.11.2024, 11:38
  • 3,044
Курс доллара в некоторых банках взял новую важную отметку

Стартовали торги.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 ноября доллар продолжает дорожать. По состоянию на 11.20 американская валюты подорожала на 1,11% — до 3,465 рубля. торги продолжаются.

На этом фоне в некоторых банках курс продажи доллара достиг психологичской отметки в 3,5 рубля. Так, в «Альфа-Банке» и «Сбер Банке» по карточкам эту валюту предлагают приобрести по 3,51 и 3,5 рубля соответственно.

В мобильном приложении «Паритетбанка» курс продажи доллара также утром 25 ноября достиг отметки в 3,5 рубля.

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