Мошенники обманули почти 50 тысяч белорусов 4 25.11.2024, 11:45

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На сумму свыше двух миллионов рублей.

В Беларуси пресекли деятельность крупного мошеннического сall-центра, который в течение трех лет от имени интернет-магазина «Товары для дома» обманывал белорусов, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, так называемые менеджеры call-центра звонили людям и сообщали о «выигрыше» компьютерной техники.

«Мнимый приз направляли по почте. Когда наивные граждане оплачивали стоимость наложенных платежей, вместо обещанной техники они получали лишь бесполезный бумажный мусор», — рассказали в СК.

Воспользоваться обнаруженным в посылке сертификатом было невозможно, потому что впоследствии операторы сообщали потерпевшим, что товаров нет на складе.

Мошенническую схему организовали четыре жительницы Пинска.

«В январе 2020 года женщины зарегистрировали фиктивное юридическое лицо, которое якобы специализировалось на продаже товаров через интернет-магазин. Арендовав помещение в центре Пинска, они оборудовали колл-центр и наняли более 100 сотрудников. По указанию фигуранток, так называемые колл-менеджеры на протяжении трех лет звонили людям от имени интернет-магазина „Товары для дома“ и сообщали якобы о выигрыше компьютерной техники, которую отправили „победителю акции“ по почте», — добавили в СК.

Женщины завладели деньгами более 49 тысяч человек на сумму свыше двух миллионов рублей.

«Деньги от стоимости наложенных платежей шли на счета фигуранток, а интернет-магазина, компьютерной техники и склада с товарами никогда не было. Существовали они лишь в виде выдуманной для обмана граждан легенды», — пояснили в СК.

Одну из подозреваемых заключили под стражу. Окончательную правовую оценку действиям фигуранток дадут по результатам расследования.

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