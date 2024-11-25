Путин в стрессе Владимир Огрызко

25.11.2024, 11:55

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Владимир Огрызко / Главред

Чего ждать дальше.

В Кремле давно уже мечтают ударить по центрам принятия решений. И вот они наконец-то хотят показать, что Банковая, Верховная Рада, Кабмин и все остальное — цель очередной атаки. Это не более, чем новая форма запугивания, но вряд ли можно думать, что такие одноразовые акции могут что-то изменить. Думать, что это может стать системой? По меньшей мере, военные эксперты, которым можно доверять, ставят это под сомнение.

Верховная Рада отменила заседание 22 ноября из-за угрозы вероятного удара России. Вроде бы депутатам разослали такое предупреждение — не планировать дела и встречи в правительственном квартале. Так что мы живем во времена не только горячей войны военного характера, но и идеологической. Поэтому посеять панику — одна из ключевых задач любого противника, потому что тогда легче достигать своих целей. Поэтому я думаю, что это предупреждение Путина — мы будем объявлять заблаговременно о своих ударах — и имеет целью, чтобы мы все здесь дрожали, сидели по бомбоубежищам и забыли о том, что нам наоборот надо объединяться и противодействовать этому врагу.

Люди это воспринимают серьезно, и в принципе это надо воспринимать серьезно, но при этом понимать, что то, что говорит Путин, надо делить на N, а потом умножать на 0 и тогда мы получаем нужный результат.

Путина вывело из равновесия то, что было в Брянской и Курской областях, потому что теперь этому военному преступнику трудно найти какую-то нору, куда можно спрятаться и переждать. И это еще мы берем только ATACMS, а если действительно будут использоваться довольно широко ракеты Storm Shadow, на которые, кстати, он так же во время своей речи обратил внимание, то это вообще для него сон ужасов, который не прекращается. Представьте себе, ракета, которая может пробить бетонную плиту толщиной в 4 метра. Не думаю, что где-то в европейской части России есть такое количество укрытий, которые были бы сделаны еще с большим запасом прочности. Ну, рассказывают, что есть один, по меньшей мере, схрон, который он себе сделал на Урале под какой-то скалой, и схрон этот предусмотрен для выживания в условиях обмена ядерными ударами. Но мне кажется, ему надо туда уже переезжать, даже без обмена ядерными ударами. Это пока, пожалуй, более-менее единственное место, которое может его психику немножечко выровнять. А сейчас он в стадии стресса, и не понимает, что может произойти, ну, буквально через минуту. Так что, думаю, что это просто такая психологически-эмоциональная реакция человека, который потерял равновесие.

Какой должна быть реакция Запада сейчас — думаю, что это будет решено во время заседания комиссии Украина-НАТО, которое должно состояться 26 ноября. То есть, через несколько дней. Хотя, я думаю, что реакция должна была бы быть и немножечко быстрее. Все-таки произошли незаурядные вещи. С другой стороны, такая спокойная реакция говорит о том, что, ну, на Западе не увидели в этом чего-то чрезвычайного. Ну, да, говорят, что одна эта ракета — это три Кинжала. Ну, да, видимо, специалисты в этой сфере разбираются в том, что они говорят, а сколько было случаев, когда одновременно по Украине запускали по 5, по 6 и более этих самых Кинжалов. Ну, то есть, это не является, пожалуй, той красной линией, которая у наших западных партнеров вызывает какую-то дополнительную озабоченность (как они говорят). Хотя, конечно, с другой стороны, можно было бы реагировать и немножечко сильнее.

Я думаю, что здесь самое важное, что мы должны на такой комиссии Украино-НАТО ставить как цель — это получение максимального возможного количества этих всех дальнобойных ракет для создания санитарной зоны. Не с украинской стороны о чем мечтал Путин, а наоборот, с российской стороны где-то километров до 500. Вот если такая санитарная зона будет создана, ну тогда многие вопросы, которые сегодня для нас являются критически важными, отпадут сами собой. Представить себе, что российские войска, которые продолжают наступать на наши позиции, останутся без снабжения, — тогда очевидно, что они или поднимут руки вверх, или будут быстро убегать, как когда-то под Харьковом.

СМИ пишут, что за эти финальные 60 дней пребывания в должности Джо Байден значительно обострил войну в Украине, которую он так пытался сдержать. Пишут, что такой разворот Байдена нарушил давнюю традицию передачи президентских полномочий в Штатах, согласно которой президенты — «хромые утки» не должны вносить серьезных изменений во внешнюю политику, особенно тех, которые серьезно ограничивают заявленную политику избранного преемника. На это я скажу, что нынешняя ситуация принципиально отличается от предыдущих десятилетий, поэтому и традиции, хочешь не хочешь, а надо менять. И во время той встречи, которая состоялась между Трампом и Байденом, мне почему-то так кажется, что они проговаривали и эти вопросы. И я почему-то думаю, что такая однозначность в отношении Трампа, мол, он является человеком, который будет защищать Москву, не является правдивой.

Трамп будет защищать интересы Америки, а если он хочет сделать Америку снова великой, то она должна быть великой и в своей роли в геополитике. Поэтому, возможно они договорились, что Байден сделает эти шаги, чтобы Трампу потом можно было публично сказать — ну вы видите, как оно уже пошло, что же я сейчас буду возвращаться назад.

Владимир Огрызко, New Voice

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