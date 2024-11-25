Названа предварительная причина падения самолета в Вильнюсе 25.11.2024, 12:07

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Фото: D. Umbraso / LRT

Один из пилотов погиб.

Предварительная причина падения самолета в Вильнюсе — «технический вопрос». Об этом сообщил руководитель Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас телеканалу LRT.

Вилмантас Виткаускас добавил, что точную причину будут определять эксперты.

Также он уточнил, что самолет упал не на дом, как сообщалось ранее, а рядом с ним. После падения вспыхнул пожар, из дома эвакуировали 12 человек.

«Благодаря счастливому стечению обстоятельств нам удалось избежать здесь жертв», — сказал он.

Авария самолета произошла утром 25 ноября. Известно, что он принадлежит авиакомпании SWIFT Air. Самолет был арендован DHL и летел из Лейпцига.

На борту находились четыре человека — два пилота и два работника компании. Один из пилотов погиб.

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