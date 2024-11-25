«Сегодня в Минске полный треш» 4 25.11.2024, 12:08

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«Минсктранс» предупредил о серьезном опоздании автобусов и троллейбусов.

«Минсктранс» утром 25 ноября предупредил об опоздании общественного транспорта, которое может составить до 40 минут.

Как объяснили в официальном телеграм-канале предприятия, нарушение графика связано со скоплением транспорта на 29-м километре МКАД с 8:30.

«Сегодня в Минске полный треш. Ехал по Минску 50 минут, пробки ужасные», — сообщил читатель Telegraf.news.

Что именно произошло, неизвестно. В ГАИ пока не сообщали об авариях на МКАД.

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