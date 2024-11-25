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Почти 100 тысяч россиян уже неделю живут без света из-за снегопада

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  • 25.11.2024, 12:14
  • 2,572
Почти 100 тысяч россиян уже неделю живут без света из-за снегопада

И это не предел.

Телеграм-канал Mash сообщает, что в Центральном федеральном округе (ЦФО) России около 100 тысяч человек почти неделю живут без света из-за сильного снегопада.

Данные издания свидетельствуют, что осадки повалили деревья и оборвали линии электропередачи (ЛЭП). Отмечается, что в домах у людей не работают обогреватели, бойлеры, чайники, печки и другое электрооборудование.

В Mash приводят статистику, согласно которой по состоянию на текущий момент в Смоленской области без света остаются 48 тысяч человек, примерно столько же в Тверской области и еще 11 тысяч в Калужской области, а именно в Спас-Деменском, Людиновском, Кировском и Юхновском районах.

Согласно наиболее оптимистичным прогнозам, ремонт может быть завершен к сегодняшнему вечеру, а в худшем случае – к концу недели.

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