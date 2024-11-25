Жирный намек?

Почему в Сети появились сливы документов о белорусском режиме.
Появляющиеся в последнее время сливы переговоров и темных делишек Лукашенко в Абхазии – артподготовка к ближайшей встрече в формате госсовета «союзного государства» 5 декабря в Минске, предполагает Telegram-канал «Ник и Майк».
Лукашенко просто в открытую намекают, что все его махинации и очень «тайные переговоры» не такие уж тайные.
В общем, чем ближе к 5 декабря, тем будет всё более интересно.
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