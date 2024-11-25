Жирный намек? 25.11.2024, 12:27

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Пятизвездочный гостинично-курортный комплекс, который Лукашенко планирует построить в Абхазии

Почему в Сети появились сливы документов о белорусском режиме.

Появляющиеся в последнее время сливы переговоров и темных делишек Лукашенко в Абхазии – артподготовка к ближайшей встрече в формате госсовета «союзного государства» 5 декабря в Минске, предполагает Telegram-канал «Ник и Майк».

Лукашенко просто в открытую намекают, что все его махинации и очень «тайные переговоры» не такие уж тайные.

В общем, чем ближе к 5 декабря, тем будет всё более интересно.

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