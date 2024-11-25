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Еще один российский Superjet 100 совершил аварийную посадку

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  • 25.11.2024, 12:29
  • 2,508
Еще один российский Superjet 100 совершил аварийную посадку
иллюстративное фото

В этот же день SSJ-100 сгорел в Турции.

Еще один самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что инцидент произошел утром 24 ноября с лайнером, летевшим по маршруту Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Пилоты подали сигнал об аварийной посадке из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси. Воздушное судно приземлилось в российском городе в 11:45 по местному времени, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В этот же день другой SSJ-100 этого же перевозчика загорелся в аэропорту турецкой Антальи.

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