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Какая погода ожидает белорусов в последнюю неделю ноября

  • 25.11.2024, 12:30
Какая погода ожидает белорусов в последнюю неделю ноября

Солнца будет мало.

На предстоящей неделе погода заставит держать ноги в тепле и комфорте. Синоптики прогнозируют, что на улице будет прохладно, облачно с прояснениями, местами пройдут дожди и мокрый снег.

В понедельник, 25 ноября, синоптики прогнозируют на севере страны небольшие осадки, а также слабый гололед на отдельных участках дорог. Температура воздуха ожидается ночью от минус 5°С до плюс 1°С, по востоку до минус 9°С. Днем максимум будет плюс 5°С, по западу до плюс 8°С.

Во вторник, 26 ноября, немного потеплеет. Ночью обещают от минус 3°С до плюс 3°С, по юго-востоку до минус 6°С. Днем ожидают до плюс 7°С, холоднее всего будет в юго-восточных районах — до минус 2°С.

В среду, 27 ноября, днем местами по стране синоптики прогнозируют кратковременный дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от минус 4°С до плюс 2°С, по юго-востоку до минус 7°С, а днем ожидается от минус 3°С по юго-востоку до плюс 6°С по юго-западу страны.

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