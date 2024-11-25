СМИ: США развернут ракетные вооружения на островах Японии 25.11.2024, 12:34

Если эскалация вокруг Тайваня станет неизбежной.

США разместят ракетные подразделения на юго-западных островах Японии и Филиппинах в случае эскалации ситуации вокруг Тайваня. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники, информированные о развитии отношений Японии и США.

Если возникнет «экстренная ситуация вокруг Тайваня», то ВС США введут временные базы на юго-западных японских островах Нансей и Филиппинах для развертывания ракетных подразделений, отмечает издание.

Это положение включат в первый совместный оперативный план военных США и Японии, разрабатываемый реагирование на возможный кризис. Составление плана должно завершиться в декабре.

План предусматривает, если эскалация вокруг Тайваня станет неизбежной, США создадут временные базы на безлюдных островах Нансей, простирающихся к юго-западу от Кюсю до Тайваня. Сюда направят 12 полк Корпуса морской пехоты, снабженный реактивными системами залпового огня HIMARS. Силы самообороны Японии, как ожидается, будут оказывать логистическую поддержку, в том числе снабжать морпехов боеприпасами и топливом.

Также армия США развернет многодоменную оперативную группу (Multi-Domain Task Force, MDTF) на Филиппинах: ее служащие должны будут действовать на суше, на море, в воздухе, в космосе и киберпространстве.

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