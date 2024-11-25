В Минске на продажу выставили здание несостоявшейся гостиницы Park Hotel Ocean 25.11.2024, 12:40

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Что там находится сейчас и во сколько его оценили?

Приметное здание на проспекте Победителей, которое задумывалось как гостиница Park Hotel Ocean, но стало офисным центром, выставили на продажу. Объявление об этом появилось на сайте Центра промышленной оценки, пишет Realt.

Трехзвездочную гостиницу планировали построить к 2014 году, как раз к чемпионату мира по хоккею. Однако в эти сроки застройщик «Техопрофитситиинвестмент» не уложился — потребовалось вносить корректировки в проект из-за ограничений ландшафтно-рекреационной зоны, к которому относится участок застройки (рядом расположен заказник «Лебяжий»). В итоге проект был изменен на туристический комплекс с гостиницей.

К 2016 году здание практически достроили, но из-за расторжения инвестдоговора и ликвидации компании «Техопрофитситиинвестмент», дальнейшая судьба объекта решалась в судах. По итогу, в 2018 году объект был сдан, но его назначение изменилось — теперь это офисное здание. Принадлежит же оно обанкротившейся в 2017 году компании «Техопрофитситиинвестмент».

Здание общей площадью почти 5 тысяч метров квадратных продается как единый лот вместе с инженерными коммуникациями. Сейчас в нем работают офисы и магазины. Имеются обременение в виде аренды (с условиями договоров аренды можно ознакомиться у продавца).

Начальная цена — 14 701 188 рублей (4 304 887 долларов по курсу НБ). Торги намечены на 16 декабря 2024 года.

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