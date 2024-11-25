Минчане нашли в лесу 50 евро и нажили себе проблем 2 25.11.2024, 12:54

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Возбуждено уголовное дело.

Два минчана гуляли в лесопарке и нашли в траве купюру в 50 евро. Находка их порадовала, они решили обменять евро на рубли и принесли купюру в банк.

Кассир заподозрила, что банкнота не совсем настоящая и позвонила в милицию. Экспертиза показала, что банковский работник была права, сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

Банкноту, судя по всему, распечатали на принтере, на ней отсутствовали некоторые элементы, которые есть на настоящих деньгах, в том числе серийных номеров, образца года, номерных обозначений печатной формы.

Купюру у мужчина изъяли, возбуждено уголовное дело.

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