Reuters: У Запада есть важный козырь против Путина 25.11.2024, 13:01

Его может использовать Европа.

Замороженные российские активы могут стать козырной картой в переговорах избранного президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина о завершении войны в Украине, говорится в статье обозревателя Reuters Хьюго Диксона.

В материале указывается, что, если Европа отдаст Украине 300 млрд долларов замороженных активов РФ, это позволит вести войну и удерживать линию фронта еще три года или заключить «более выгодную» сделку с Путиным.

Аналитик считает, что замороженные активы РФ могут стать одним из способов давления на Путина. Трамп может убедить диктатора в сильной поддержке Украины и выполнить свое обещание завершить войну, одновременно послав предупреждение Китаю.

Сумма в 300 млрд долларов может убедить Путина, что Украина способна вынести войну на истощение.

Теоретически европейские страны могли бы дать Украине $300 млрд, распределив это на три года, что эквивалентно всего лишь 0,4% от совокупного объема экономики ЕС и Великобритании, пишет Reuters. Однако это примерно вдвое больше, чем Европа предоставляет сейчас, и в условиях увеличения расходов на собственную оборону странам блока будет трудно выписать такой чек.

Одной из альтернатив является мобилизация активов российского центрального банка, которые западные страны заморозили в 2022 году. Большая часть, около 210 млрд евро, находится в ЕС. Но многие чиновники до сих пор выступают против конфискации этого имущества, включая власти в Германии.

В Reuters считают, что более надежной с юридической точки зрения альтернативой конфискации был бы так называемый репарационный заем. По этой схеме G7 одолжит Украине 300 миллиардов долларов. Взамен Киев обязуется предъявить Москве репарации за военные действия. Если Кремль откажется платить, то страны G7 унаследуют иск против России и зачтут его в счет замороженных активов.

Если Европа выделит деньги, Трампу придется решить, сможет ли он заключить выгодную сделку с Путиным. Сама линия фронта вряд ли сильно изменится. Ключевым вопросом в переговорах, скорее всего, станут гарантии безопасности, которые Украина получит после прекращения огня.

Киев хочет членства в оборонном альянсе НАТО, однако Кремль не потерпит приближения войск Альянса к своей территории, сообщили агентству Reuters пять источников, осведомленных о планах Кремля.

При этом прекращение огня с надежными гарантиями безопасности позволило бы примерно 80% Украины, которая в настоящее время не оккупирована Россией, стать свободной и суверенной, считает аналитик. Страна могла бы в конечном итоге присоединиться к ЕС и восстановить свою экономику. При это невыгодная сделка, которая оставит Украину беззащитной, сделает ее бедной и в сфере влияния Москвы. Мир будет рассматривать первое как частичное поражение Путина, а второе — как «победу», говорится в материале.

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