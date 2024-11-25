РФ начала новый формат войны

РФ начала новый формат войны1
- Петр Олещук
- 25.11.2024, 13:10
- 6,874
Это абсолютно вписывается в логику террористического российского государства.
Тем временем в Вильнюсе грузовой самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом, вызвав сильный пожар. На борту находились два пилота и два сотрудника.
Показательно, что еще не прошло и месяца со времени сообщения польской прокуратуры о подготовке россиянами терактов на рейсах той же компании DHL, которые должны были происходить в направлении США и Великобритании, и вот самолет DHL взрывается в небе Литвы.
На прошлой неделе, после информации о разрешении наносить удары западными ракетами по РФ, я прогнозировал на радио NV именно такой «ответ» со стороны россиян. Наращивание терроризма в государствах НАТО.
Это абсолютно вписывается в логику террористического российского государства. Наносить прямой ответ ракетами они пока боятся. Хотя и кричат везде о «вступление в войну с НАТО». Поэтому будут накручивать маховик терроризма. Можете не сомневаться. И до гражданских самолетов, резни в людных местах и взрывов домов дойдет.
А главный российский террорист, в свойственной для него манере, будет выражать «сочувствие» и «сожалеть» о том, что «политические разногласия не дают им вместе с западными государствами бороться против терроризма».
Украина добивается давно признания РФ «государством — спонсором терроризма». Это может сделать Белый Дом, но не хочет. Потому что «не ко времени», и вообще «не надо закрывать пути дипломатии».
Поэтому даже такой откровенный теракт как удар по Охматдету они предпочитали не замечать. Хотя даже материалов, собранных ГБР и СБУ более чем достаточно, чтобы все было понятно. Понятно, что это теракт, совершенный с целью запугивания гражданских украинцев.
Запад занимал простую позицию: да, это теракты. Но теракты «всего лишь» против украинцев. Поэтому можно не обращать внимания. Они думали, что террористы ограничатся Украиной, и снова ошиблись. Начинается террористическая война РФ против НАТО. И это как раз тот формат войны, где РФ полна профессионалов и квалифицированных специалистов. Они умеют это делать. Можете даже не сомневаться. Технологию отрабатывали не одно десятилетие. И что на это ответить? Это же надо будет доказывать. Находить доказательства. А вал паники будет шириться, и именно на него будет опираться рашизм.
Нельзя игнорировать терроризм. Даже если этот терроризм «всего лишь» против Украины. Ведь этот терроризм придет и к вам.
Петр Олещук, «Фейсбук»