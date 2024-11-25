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В начале недели курс доллара установил очередной исторический максимум

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  • 25.11.2024, 13:19
  • 2,980
В начале недели курс доллара установил очередной исторический максимум

Подскочил еще на четыре копейки.

На торгах в Минске 25 ноября доллар подорожал на 4,12 копейки до 3,4682 белорусского рубля, установив очередной исторический максимум.

При этом американская валюта дорожает 12-я торги подряд.

Евро сегодня вырос на 5,22 копейки до 3,645.

Российский рубль сегодня дешевеет на 2,56 копейки до 3,3379 за 100 единиц.

Китайский юань подорожал на 4,64 копейки до 4,7841 за 10 единиц.

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