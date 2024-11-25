Служба безопасности Литвы прокомментировала катастрофу грузового самолета над Вильнюсом 6 25.11.2024, 13:23

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Фото: D. Umbraso / LRT

Версию о теракте нельзя исключать.

В Службе безопасности Литвы пока воздерживаются от конкретных предположений о причинах падения грузового самолета над Вильнюсом, однако не исключают никаких версий, включая террористическую, сообщает LRT.

Глава Департамента госбезопасности (VSD) Дариус Яунишкис после встречи с президентом страны по инциденту отметил, что в настоящее время ведомство воздерживается от конкретных версий.

«Расследование наверняка будет долгим, там много работы. Из того, что сейчас известно, рано говорить о конкретных версиях... Думаю, со временем у нас появляются ответы на все вопросы», – сказал он.

После уточняющих вопросов Яунишкис сказал, что версию о теракте нельзя исключать.

«Нас предупреждали, что в будущем такие вещи могут происходить. Мы видим, что Россия становится более агрессивной... Эту версию нельзя отбрасывать. Однако сейчас нельзя говорить о какой-то конкретной причастности, потому что такой информации нет», – отметил руководитель VSD.

Руководитель контрразведки добавил, что служба обменивается информацией об инциденте с иностранными партнерами.

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