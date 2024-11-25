закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Служба безопасности Литвы прокомментировала катастрофу грузового самолета над Вильнюсом

6
  • 25.11.2024, 13:23
  • 10,462
Служба безопасности Литвы прокомментировала катастрофу грузового самолета над Вильнюсом
Фото: D. Umbraso / LRT

Версию о теракте нельзя исключать.

В Службе безопасности Литвы пока воздерживаются от конкретных предположений о причинах падения грузового самолета над Вильнюсом, однако не исключают никаких версий, включая террористическую, сообщает LRT.

Глава Департамента госбезопасности (VSD) Дариус Яунишкис после встречи с президентом страны по инциденту отметил, что в настоящее время ведомство воздерживается от конкретных версий.

«Расследование наверняка будет долгим, там много работы. Из того, что сейчас известно, рано говорить о конкретных версиях... Думаю, со временем у нас появляются ответы на все вопросы», – сказал он.

После уточняющих вопросов Яунишкис сказал, что версию о теракте нельзя исключать.

«Нас предупреждали, что в будущем такие вещи могут происходить. Мы видим, что Россия становится более агрессивной... Эту версию нельзя отбрасывать. Однако сейчас нельзя говорить о какой-то конкретной причастности, потому что такой информации нет», – отметил руководитель VSD.

Руководитель контрразведки добавил, что служба обменивается информацией об инциденте с иностранными партнерами.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов