В Пакистане, куда летит Лукашенко, накаляется ситуация 7 25.11.2024, 13:30

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Фото: Anadolu

Протестующие начали марш на Исламабад.

Несмотря на чрезвычайные меры безопасности, отключение интернета и мобильной связи, а также перекрытие дорог, ведущих в столицу, тысячи сторонников свергнутого премьер-министра Пакистана Имрана Хана начали марш на Исламабад, передает Anadolu. Акции протеста в Пакистане были поддержаны сторонниками политика в более, чем в двадцати странах мира.

Среди демонстрантов на улицы вышли высокопоставленные сторонники Хана, такие как премьер-министр провинции Пахтунква Али Амин Гандапур и недавно освобожденная жена Хана Бушра Биби.

В настоящий момент занятия в образовательных учреждениях Исламабада отменены, дороги в столицу перекрыты металлическими контейнерами, некоторые дороги перекопали или поставили на них бетонные преграды так, чтобы по ним невозможно было проехать. Однако протестующих это не останавливает. Используя подручную технику, они убирают преграды и заделывают ямы, после чего продолжают свой путь.

Власти страны угрожают принять жесткие меры против тех, кто все таки проникнет в столицу для проведения несанкционированных митингов. Ранее в Пакистане было запрещено устраивать собрания, на которых присутствует более 4 человек. На настоящий момент только в провинции Пенджаб было задержано более 4000 сторонников Имрана Хана.

Отметим, что сегодня в Пакистан вылетел Лукашенко.

🪧 Thousands of opposition protesters march on Pakistan's capital in response to former Prime Minister Imran Khan’s ‘final call’ ⤵️



🗳️ Khan called on his supporters to demand the return of the 'looted' mandate following allegations of fraud in the 8 February general election… pic.twitter.com/De0aDVwbzW — Anadolu English (@anadoluagency) November 25, 2024

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