ВСУ зачистили населенный пункт на Харьковщине 2 25.11.2024, 13:33

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Бойцам удалось захватить новую партию российских пленных.

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ зачистила населенный пункт Копанки Харьковской области, куда накануне прорвались российские военные.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады. Там добавили, что во время операции по зачистке поселка, украинские защитники также захватили новую партию российских пленных. Отмечается, что речь идет о военных из 1-й танковой армии РФ.

«Во время взятия враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в РФ, часть - уже осуждены», - рассказали в пресс-службе бригады.

Там добавили, что сейчас населенный пункт Копанки находится под контролем Сил обороны Украины. Кроме того, в бригаде опубликовали видео с допросом пленных, на котором они оправдываются относительно того, почему решили пойти на войну в Украину.

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