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ВСУ зачистили населенный пункт на Харьковщине

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  • 25.11.2024, 13:33
  • 2,734
ВСУ зачистили населенный пункт на Харьковщине

Бойцам удалось захватить новую партию российских пленных.

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ зачистила населенный пункт Копанки Харьковской области, куда накануне прорвались российские военные.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады. Там добавили, что во время операции по зачистке поселка, украинские защитники также захватили новую партию российских пленных. Отмечается, что речь идет о военных из 1-й танковой армии РФ.

«Во время взятия враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в РФ, часть - уже осуждены», - рассказали в пресс-службе бригады.

Там добавили, что сейчас населенный пункт Копанки находится под контролем Сил обороны Украины. Кроме того, в бригаде опубликовали видео с допросом пленных, на котором они оправдываются относительно того, почему решили пойти на войну в Украину.

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