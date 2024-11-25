Иностранец поссорился с женой-белоруской и угнал авто, чтобы уехать на родину 9 25.11.2024, 13:37

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Его задержали по горячим следам.

Житель Минска обратился в милицию с сообщением об угоне машины его матери. Автомобиль забрали из двора дома. Оказалось, что иностранец поссорился с женой-белоруской и угнал автомобиль, чтобы вернуться на родину. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.

Следователи установили, что машину угнал 30-летний гражданин иностранного государства. Фигурант покинул Минск и ехал к границе. Сведения об этом передали таможенникам и пограничникам. Угонщика задержали при попытке пересечь пункт пропуска.

Преступник рассказал, что накануне он серьезно поссорился со своей супругой-белоруской. Пара проживала в Минском районе. Обиженный мужчина решил вернуться на родину. Он нашел в одном из дворов столицы незапертую машину. В салоне были и ключи.

Иностранец доехал до границы, где бросил чужой транспорт. Он пытался выехать из Беларуси на попутке.

Следователи возбудили уголовное дело.

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