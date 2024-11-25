закрыть
25 ноября 2024, понедельник, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иностранец поссорился с женой-белоруской и угнал авто, чтобы уехать на родину

9
  • 25.11.2024, 13:37
  • 3,168
Иностранец поссорился с женой-белоруской и угнал авто, чтобы уехать на родину

Его задержали по горячим следам.

Житель Минска обратился в милицию с сообщением об угоне машины его матери. Автомобиль забрали из двора дома. Оказалось, что иностранец поссорился с женой-белоруской и угнал автомобиль, чтобы вернуться на родину. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе МВД Беларуси.

Следователи установили, что машину угнал 30-летний гражданин иностранного государства. Фигурант покинул Минск и ехал к границе. Сведения об этом передали таможенникам и пограничникам. Угонщика задержали при попытке пересечь пункт пропуска.

Преступник рассказал, что накануне он серьезно поссорился со своей супругой-белоруской. Пара проживала в Минском районе. Обиженный мужчина решил вернуться на родину. Он нашел в одном из дворов столицы незапертую машину. В салоне были и ключи.

Иностранец доехал до границы, где бросил чужой транспорт. Он пытался выехать из Беларуси на попутке.

Следователи возбудили уголовное дело.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов