Директоров двух крупнейших авиазаводов России сняли с должностей 4 25.11.2024, 13:44

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Андрей Богинский

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Из-за провала программы гражданской авиации.

Российские власти запускают «чистку» топ-менеджеров в авиаотрасли, которая провалила план Кремля по строительству отечественных гражданских самолетов на замену западным.

В понедельник Объединенная авиастроительная корпорация объявила об отставках сразу двух директоров крупнейших авиазаводов, от которых власти ждали роста выпуска лайнеров до рекордных с советских времен уровней.

Свои должности покидают гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев. Руководить «Яковлевым», который занимается производством лайнеров Sukhoi Superjet, теперь будет лично гендиректор ОАК Вадим Бадеха, а руководство АО «Туполев» доверено замгендиректора компании по гособоронзаказу Александру Бобрышеву. Перестановки связаны с необходимостью «своевременной сертификации и запуска серийного производства линейки отечественных гражданских лайнеров», сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе ОАК.

Источник «Ъ» в авиапроме рассказал, что Богинский был уволен по указанию премьера Михаила Мишустина «за провал программы гражданской авиации».

Амбициозный план, который подготовило правительство, обещая в кратчайшие сроки воссоздать отечественный авиапром, предполагал, что уже в этом году в России будет выпущено 40 гражданских лайнеров. К 2026 году объемы производства требовалось нарастить до 120 самолетов в год, к 2028 году — до 200, а в 2030-м выйти на планку в 230 лайнеров ежегодно, что стало бы максимумом со второй половины 1970-х.

Согласно программе, еще в прошлом году российские перевозчики должны были получить два импортозамещенных Sukhoi Superjet и три лайнера Ту-214, а в текущем — 20 машин первого типа, семь — второго, а вдобавок 6 региональных лайнеров MC-21 и два турбовинтовых Ил-114-300. В реальности российский авиапром смог выпустить два Ту-214 и один Ил-96-300. И в правительстве приняли решение радикально урезать программу. В 2025 году вместо изначально запланированных 82 самолетов теперь ожидается выпуск лишь 20 машин. План на 2026 год снижен со 120 лайнеров до 97, на 2027 год — со 180 до 140.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в сентябре предупредил, что в следующем году программу снова могут пересмотреть. «Тогда будем понимать более четкие параметры, исходя из того, что мы будем подходить к завершению всех сертификационных процедур, и будем понимать окончательно, какое количество, в какие годы, какие авиакомпании будут получать», — сказал Мантуров.

Времени у авиазаводов немного: сотни иностранных лайнеров, которые закупили и взяли в лизинг отечественные перевозчики, остались без техобслуживания и ремонта из-за санкций, запретивших поставлять в Россию авиакомпоненты. Массовое «выбытие» гражданского авиафлота начнется с 2025 года, предупреждал ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Из 736 самолетов, главным образом Boeing и Airbus, к 2026 году могут перестать летать около половины, прогнозировали эксперты Oliver Wyman.

Из-за угрозы дефицита самолетов российские власти обратились за помощью к Казахстану, предложив ему поучаствовать в организации внутрироссийских авиарейсов. По словам главы Минтранса Романа Старовойта, разрешение на каботажные перевозки могут получить и другие «дружественные» страны.

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