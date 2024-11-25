«Весь мир — наш большой дом» 11 25.11.2024, 13:50

2,056

История белорусской пары, которая живет в автодоме и путешествует по Европе.

Егор — PM, работает в компании в Польше. Живет тоже там — если так можно вообще говорить про него и его жену Дарью. Потому что большую часть года молодые люди живут в зеленом фургоне с белой крышей, переезжая с место на место, из страны — в страну. Ребята поделились с Devby.io своей историей — как уазик-«буханка», в котором в 80-х перевозили черный металл, стал для них домом.

«Купил фургон за 1000 долларов и переделал за 2000−3000»

— Сама идея появилась у меня в году этак 2016: я тогда еще учился в университете и купил свою первую машину — старую Mazda 626, — рассказывает Егор.

Тогда по телеку крутили рекламу Coca-Cola, а в ней мелькала карта на крыше машины. Мне стрельнула в голову мысль наклеить у себя на крыше карту Беларуси — и отметить на ней все достопримечательности.

Когда после пар домой ехать не хотелось, я откидывался на сиденье и выбирал, куда поеду: например, почему бы не сгонять в Брест на пару часиков погулять.

Во всех путешествиях меня больше всего расстраивало то, что надо возвращаться назад, — снова идти в универ, на работу. Я думал: вот бы найти способ путешествовать и жить в машине. И в тот момент Instagram стал подкидывать мне картинки с путешествиями на автодомах — так и пошло-поехало…

Когда я начал интересоваться этой темой, построить дом на колесах стоило 70−80 тысяч долларов, говорили люди — эта сумма казалась мне неподъемной. Поэтому долгое время мой вариант был — легковушка плюс палатка.

Но в 2018 году я поехал на выходные в Литву на Куршскую косу и познакомился там с немцем, который путешествовал на старом фургоне 90-х годов. Я впервые вживую увидел свою мечту. Я расспрашивал нового знакомого обо всем: и как он работает, и где берет воду и электричество, сколько стоила переделка. И вот на последний вопрос он ответил, что купил фургон за 1000 долларов и переделал его за 2000−3000 долларов. О, а вот это было уже мне по силам!

В 2019 году я окончил универ и устроился в IBA — и с первой же премии купил фургон 1985 года за 1000 и начал его переделывать.

«В фургоне не осталось ни одного винтика, который бы не крутился»

Фургону на момент покупки было около 35 лет. Он использовался для перевозки черного металла — и был убит в хлам. Когда мы начали его разбирать, оказалось, что пола в нем практически не было. За его переварку и покраску я отдал еще 3000 долларов.

Все знакомые крутили пальцем у виска и говорили, что затея дурацкая — ничего из нее не выйдет, да и дорого. Но я никого не слушал: «Я все сделаю сам!» Пока друзья моего дяди год «варили» пол в фургоне, я сделал ремонт в отцовском гараже (папа купил его, чтобы хранить там прицеп, колеса — ну и так по мелочи) — залил пол, утеплил.

Потом я забрал машину — и еще год, а то и два я занимался ею: поменял двигатель и коробку, перебрал всю тормозную систему. В фургоне не осталось ни одного винтика, который бы не крутился.

Я научился делать все: машина ведь старая, нужно понимать, как она устроена — если в дороге заглохнешь в другой стране, не факт, что местные жители тебе помогут.

Я уже закончил работать с механикой, когда познакомился с Дарьей — и она помогала мне сделать «внутрянку» в фургоне: мы распланировали шкафы и кухню, поставили кровать.

Первый пробный выезд мы сделали в 2021 году — на Дубровское водохранилище, что под Минском, какое-то время пожили на Минском море и съездили на Ислочь. Покатались — поняли, что еще нужно доделать по мелочевке. И начали заниматься вопросом переоформления машины в автодом.

Чтобы ни на границе, ни у гаишников в какой угодно стране не было к тебе вопросов, в техпаспорте машины должно быть указано, что это автодом. Потому что иначе это легковой фургон — и все, что сделано внутри, вне закона.

«Тут такое дело — изменение количества мест в автомобиле запрещено на законодательном уровне»

С переоформлением нам повезло — мы запрыгнули в последний вагон.

Еще пока машину переваривали, я писал и ездил в ГАИ, чтобы узнать, как это все оформить. Мне сказали: когда все сделаешь, приедешь к нам, попросишь направление на экспертизу в лабораторию — мы его тебе дадим, а после поменяем документы. Никаких сложностей!

Но когда мы все закончили в 2022 году — приехали в ГАИ, а нам говорят: «Ребят, тут такое дело — с недавнего времени изменение количества мест в автомобиле запрещено на законодательном уровне». То есть две недели назад было еще можно — а сейчас уже нельзя.

У нас руки опустились: «Как так?! Мы 3 года страдали, делали — а теперь всё…» У нас с собой был письменный ответ на обращение — так что начальник пошел нам на встречу. «Ладно, напишите заявление, что мы ранее выдавали вам заявление на экспертизу — но вы его потеряли». Мы написали — и нам повторно выдали направление.

На все ушло около 600 рублей и месяц времени — и документы, и номера на автодом были у нас в руках.

«Где быстро сделают визы?» — «В Турции»

Сейчас у нас уже второй вариант фургона: у первого была низкая крыша. Он был чуть меньше маршрутки — как уазик-«буханка». Высота внутри — что-то порядка 150 см в самой высокой точке.

Однако там было все для комфортной жизни: душ, биотуалет, холодная и горячая вода, электричество — и, соответственно, свет и зарядки для ноутбуков.

— А еще кровать, кухонная зона, шкаф, холодильник, бак для воды на 100 литров и бойлер на 10, — добавляет Дарья.

— Закончив с переоформлением фургона, мы отправились в Польшу, так как к тому моменту мы получили визы PBH и переехали. И… в первый же день потеряли все документы: права, паспорта и прочее. Они лежали в портмоне, и оно, похоже, выпало в траву, пока мы перетаскивали вещи из машины в нашу квартиру в Варшаве — но мы обнаружили это неделю спустя. Пошли искать — и, конечно, ничего не нашли.

Сначала мы были в панике: «Что делать?!» Тут же рванули в посольство в Варшаве — но там сказали: «Помочь не можем — записывайтесь!» А запись — на несколько месяцев вперед, что нас, конечно же, не устраивало. Тогда мы позвонили в посольство в Белостоке, а там ответили: «Приезжайте хоть завтра, оформим вам «вяртанне на радзiму».

С этим «вяртаннем» мы снова поехали в Беларусь — всего неделю спустя, как приехали оттуда.

Документы-то мы восстановили, но для возвращения в Польшу нам нужны были визы, ведь ВНЖ у нас еще не было. Мы позвонили на границу, спросили, пустят ли нас так — «Нет». Я написал на работу, мне ответили, что в Беларуси время ожидания визы составляет несколько месяцев.

Заказчик разрешил нам работать из Беларуси до августа 2022 года. А на дворе был июль. Дела! Я снова написал на работу, попросил узнать, где быстро сделают визы. Тут следует сделать ремарку: моя жена мечтала в первую поездку отправиться в Каппадокию, — и вот мне отвечают: «В Турции». Так и началось наше первое большое путешествие.

Через Россию и Грузию мы добрались до Турции, сделали документы, а затем вернулись в Польшу через Грецию, Италию и другие страны.

— И это только на словах быстро, а по факту наша дорога заняла больше, чем полгода, — добавляет Дарья.

«Весь мир — наш большой дом»

— Когда мы живем в доме на колесах, у нас немного меняется взгляд. Мы не относимся к фургону, как к квартире, скорее это комната, а весь мир — наш большой дом.

В хорошую погоду мы останавливаемся где-нибудь на берегу моря (как тогда, когда мы были в Турции), выставляем стол и стулья на улицу — и я работаю на свежем воздухе.

У меня договоренность с моей компанией: не важно, где я нахожусь, — я работаю по польскому графику. Заказчику безразлично, где я, важно только, чтобы я не нарушал правил проекта: если по ним сотрудники не должны находиться на территории Словакии, напимер, то значит, я не должен работать оттуда.

Обычно я пишу своему руководителю: «Собираюсь туда-то, можно?» Он отвечает: «Да, без проблем!» — и мы едем.

Я купил роутер 4G, и в каждой стране мы покупаем симку для него. Самый дешевый интернет в Греции — что-то около 6,5 евро за безлимит (в Польше, кстати, тоже интернет недорогой и самый лучший по качеству — отлично ловит даже высоко в горах). В остальных странах интернет так себе: для работы хватает, но что-то большое качаешь с проблемами.

Самый дорогой интернет в Чехии. У них нет безлимита в принципе, и у нас выходило порядка 30 долларов за 3 дня — это 30 Гб: видео-конференции, созвоны, скачивание файлов по работе, фильмы по вечерам. Мы обычно не ограничиваем себя — стараемся жить в автодоме так, как жили бы просто в квартире.

Сейчас у нас уже вторая версия фургона — мы поменяли крышу на высокую. В автодоме с низкой крышей было жарко — особенно в Каппадокии, это ведь почти пустыня, воздух нагревается моментом.

Мы стали в 10 метрах от площадки, где взлетают воздушные шары — и там росло всего одно высокое дерево. И в течение дня мы перепарковывались несколько раз, следуя за его тенью. Только это спасало.

Потом купили вентилятор. Было тяжело, это правда — но мучения того стоили: не передать впечатления от того, как это красиво, когда в небе столько шаров.

«Минимальная температура, при которой мы жили в автодоме, — минус 22 градуса»

Вернувшись из путешествия в том же 2022 году мы съездили в Беларусь и поставили высокую крышу. Делали это с друзьями. Управились за неделю.

Сама крыша стоила 500 долларов — она была в таком себе состоянии. Мы спилили ее, восстановили и поставили к себе на фургон. В общей сложности потратили около 600 долларов.

В документах на машину у нас не указана высота, есть только запись: «автодом». Поэтому документы менять не пришлось. Я только еще раньше попросил отдельно указать, что у нас крыша белая — так что нужно было еще покрасить ее в белый цвет.

Высокая крыша позволила нам поставить вытяжку, а еще мы сделали открывающиеся окна в двух местах — из-за этого создается хорошая тяга, поэтому фургон отлично продувается. В жару температура в автодоме всегда ниже, чем на улице, даже если мы стоим на солнце.

Зимой тоже никаких проблем. Наш автодом утеплен — поскольку я планировал использовать его и в холод, и в жару, и в горах и на море. Плюс у нас есть тепловая пушка, которая работает от дизеля. Минимальная температура, при которой мы жили в автодоме — минус 22 градуса, но в помещении у нас было плюс 20, и пушка работала чуть ли не на минимуме.

«Переправить фургон в Америку летом следующего года — 3990 долларов в одну сторону»

Летом Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию автомобилям на белорусских номерах — это стало неприятным известием для меня. Я мечтал вернуться на своем автодоме в Литву на Куршскую косу — туда, где познакомился с тем немцем, и «закольцевать маршрут». К сожалению, сейчас уже не получится это сделать.

Я иногда думаю, не поставить ли автодом на польские номера. С одной стороны это очень удобно — и можно будет воплотить мечту. А с другой — дорого: нам заломили очень высокую цену — что-то около 3000−4000 долларов. А с третьей стороны — от белорусских номеров тепло на душе, и избавляться от них не хочется.

Лучше мы потратим эти деньги по-другому. Мы хотим поехать в Америку. Я уже узнал, сколько будет стоит переправить туда фургон летом следующего года, — 3990 долларов в одну сторону.

Если планировать большой маршрут по Америке — объехать все штаты, съездить в Канаду — это на 100% окупается, потому что столько стоит жилье в том же Нью-Йорке. Аренда автодома на месте на несколько месяцев также влетела бы в копеечку.

Конечно, прежде надо что-то решить с работой, так как мы хотели бы поехать не меньше, чем на полгода. А в Америке другой часовой пояс: надо менять весь график, чтобы не работать по ночам.

Есть и другие препоны. Так что пока это больше мечты — мы с женой между собой обсуждаем, как было бы круто отправиться туда на Олимпийские игры. Потому что в этом году мы ездили на Игры в Париж — и нам хотелось бы теперь съездить на Олимпиаду в Лос-Анджелес. Закольцевать, так сказать.

«А смысл арендовать? У нас есть, где жить, мы можем путешествовать и смотреть мир»

Пока мы полгода путешествовали вокруг Черного моря — «за визой и обратно» — наша арендованная квартира в Варшаве стояла пустая и «сжирала» каждый месяц около 30% нашего дохода. Но мы не могли от нее отказаться, потому что в тот момент мы уже подались на ВНЖ, — у нас должно было быть какое-то жилье, адрес.

Вернувшись в Польшу, мы поставили высокую крышу в фургоне — и тут же занялись его переделкой, чтобы по завершении срока аренды переехать в автодом. Ну, а смысл арендовать? У нас есть, где жить, мы можем путешествовать и смотреть мир, и при этом работать и зарабатывать деньги.

Мы утеплили верх, перепланировали шкафы.

По стоимости вышло даже чуть дешевле, чем было бы в Беларуси, потому что в Польше проще достать нужные материалы: контроллеры, аккумуляторы, я уже не говорю про обшивку и мебель. Здесь развита культура автодомов: очень много магазинов, которые предоставляют кучу всего для строительства.

Я снова делал все сам — вместе с женой.

— Как мы ссорились! — смеется Дарья. — Егор очень практичный человек: ему нужно, чтобы вещь приносила пользу, и не так важно, как она выглядит. А для меня очень важна эстетика. И мы ссорились каждый день. У нас стены из вагонки — и я билась за каждый миллиметр: чтобы досочки вставали уголок к уголку. Егор же делал на глаз — как отпилил, так отпилил, без фанатизма!

— Закончили вы в июне, покатались по стране, нашли косяки — и за сентябрь довели все до ума. Закончили день в день — и на год уехали в большое путешествие, вернулись только в октябре 2024 года.

«Жизнь в автодоме в два раза дешевле, чем в квартире в Варшаве. В месяц у нас уходило 1700 злотых»

Жить в доме на колесах не так уж сложно. В Европе есть такие понятия, как кемпинг и паркинг. Разница между ними такая: кемпинг — это когда ты выносишь что-то на улицу, например, стулья и столик, достаешь «маркизу» — навесной тент.

Устраивать кемпинг в центре города нельзя, но просто припарковаться никто не запрещает. Главное — соблюдать правила парковки: не выезжать за линии, стоять четко по разметке, не открывать окно (но иногда полиция не обращает на это внимание).

Есть специальное приложение Park4night — в нем люди, как мы, делятся местами для стоянки. Прежде чем ехать в какое-то место, мы заранее ищем, где остановиться, читаем и анализируем отзывы. Через это приложение также можно найти точки, где заправиться чистой водой и слить грязную, почистить биотуалет.

Жизнь в автодоме с учетом путешествий вышла в два раза дешевле, чем в квартире в Варшаве. Мы год путешествовали — в среднем в месяц на дом на колесах у нас уходило 1700 злотых (около 400 долларов): на топливо, платные дороги, обслуживание.

Самая большая статья наших расходов — 1300 злотых на топливо, машина у нас старенькая, а еще высокая и тяжелая, поэтому у нее большой расход — что-то порядка 12−13 литров на 100 км, это очень много.

— Но мы не завязаны на топливе, — перехватывает инициативу в разговоре Дарья. — Мы никуда не торопились, а путешествовали в свое удовольствие, одного полного бака нам хватало на месяц, потому что мы могли провести неделю где-нибудь на море, не выезжая, даже не заводя машину.

— В путешествии по Турции мы приобрели новых друзей — они пригласили нас к себе в кемпинг. Мы простояли там месяц, и они не взяли с нас ни копейки, хотя мы пользовались водой и электричеством.

Еще месяц мы также простояли в Салониках — на парковке возле магазина, где продают все для автодомов. Ребята сказали: можете стоять, сколько хотите, и разрешили пользоваться бесплатно электричеством и водой.

«Грабители знали, что искать — забрали инверторы, насос для воды, инструменты, роутер»

Готовим ли мы в путешествиях — все зависит от места. Жена любит готовить, поэтому у нас в автодоме стоит полноразмерный холодильник.

— У нас огромная кухня с раскладным столиком, — тут же включается в беседу Дарья. — Огромный холодильник. Мы ни у кого больше такого не видели, он как дома. Есть переносная плита, чтобы можно было готовить на улице, и походная духовка, она ставится на плиту).

Когда мы останавливаемся в городе, мы обедаем и ужинаем в ресторанах, кафешках. Едим стрит-фуд — причем стараемся найти популярные у местных жителей места. В Салониках в 5 км от парковки, где мы стояли, была деревушка — и мы часто ездили туда на велосипедах, чтобы купить гирос. В местном ресторанчике вечно было битком — там подавали невероятно вкусный гирос.

Но после того, как нас однажды ограбили, мы поняли: не стоит парковаться в городе, нужно найти кемпинг и остановиться там.

Дело было в Варшаве: мы только вернулись из того полугодового путешествия, припарковались около дома, перенесли все вещи — а через неделю обнаружили, что наш фургон обчистили. Причем грабители знали, что искать. Забрали инверторы, насос для воды, все инструменты, которые я возил с собой Дашину любимую плиту, роутер и даже резиновую уточку.

Сейчас мы везде ищем кемпинги. В Париже мы тоже снимали кемпинг. Причем на Олимпийские игры стоимость мест была просто космической — 128 евро за ночь (при средней цене от 20 до 35 евро).

«Бывало, едешь по бесплатной дороге, смотришь направо — а там горы мусора 2−3 метра в высоту»

В наших путешествиях было всякое… Были страны, в которых хотелось бы остаться дольше, и страны, в которые не очень хотелось бы возвращаться.

Мы очень быстро проехали Словакию, потому что мне нельзя там работать. Румынию миновали за день, так хотели поскорее оттуда убежать. Если север Румынии — это приятное место, то юг — по-настоящему страшное: ты едешь — а вокруг разрушенные дома, целые деревни разрушенных домов, и между них один цыганский дворец.

— Там были улицы из мусора, — добавляет Дарья. — Мы едем, а по обе стороны дороги горы старых и никому ненужных вещей. Мы боялись остановиться, потому что думали, что наш фургон за час разберут на запчасти.

— Что еще неприятно удивило — юг Италии. Возможно, тем, кто живет в отелях и не видит, что творится за пределами городов, там нравится. Но там такой ужас! Мы проехали весь юг Италии — от каблука до носа сапога — и повсюду грязь, дороги отвратительные.

Бывало, едешь по бесплатной дороге, смотришь направо — а там горы мусора 2−3 метра в высоту: диваны, покрышки, разбитые и сгоревшие машины… Кажется, что это свалка, но нет, это улица.

«Вы сами проехать можете, а вот ваша машина — нет, потому что она на белорусском учете»

Кто-то говорит, что путешествовать с синим паспортом непросто, но мы ни разу не столкнулись ни с досмотрами на границах, ни со шмонами.

Была прикольная история на границе с Сербией: мы ехали от друзей, которые живут в Румынии, — и можно было либо в Сербию отправиться, либо в Болгарию. Друзья отговаривали нас ехать на юг Румынии, поэтому мы решили держать путь в Сербию.

И вот мы выезжаем с границы, и румыны говорят: «Ребята, у вас белорусские паспорта. И машина на белорусских номерах. Есть вероятность, что вас не впустят в Сербию». Мы посмеялись: «Если что — встретимся через 10 минут», — и поехали.

На сербской границе посмотрели на наши номера, заглянули в паспорта, почесали затылки и говорят: «Вы сами проехать можете — вопросов никаких, а вот ваша машина — нет, потому что она на белорусском учете. Нужно купить страховку».

«Окей, — говорим, — нет проблем. Но мы едем транзитом в Северную Македонию — и страховка нам нужна на один день». Они велели подождать, долго кому-то звонили, а потом пограничник говорит: «Ребята, у меня для вас две новости — хорошая и плохая». Начал с хорошей: въехать можно, но далее была плохая — это обошлось бы нам в 400 долларов.

Мы развернулись и поехали назад в Румынию. Там на границе все ржали.

«Европейцы на старости лет сдают квартиры — и путешествовуют. А мы не хотим ждать»

В Польшу мы вернулись из годичной поездки 2,5 месяца назад — и уже лезем на стену, потому что хочется снова куда-то отправиться. Оседлый образ жизни — не для нас.

Ближайшее наше путешествие — через месяц: снова собираемся к друзьям на север Румынии — встретить Рождество и отпраздновать Новый год.

Наш ВНЖ истекает через год — а значит, нам опять нужен адрес, чтобы податься на продление. Был план прописаться у кого-нибудь из друзей и путешествовать, но он провалился — не нашли вариантов.

Тогда мы решили арендовать какую-нибудь недорогую квартиру и снять парко-место или гараж для автодома. Но оказалось, что дешевле арендовать дом в деревушке между Варшавой и Познанью — тут у нас есть и место для фургона и для его ремонта.

Иногда мне хочется фургон поновее и надежнее, но на это нужны немалые деньги и время, чтобы перестроить его (а вот заниматься этим снова не хочется, ведь у нас уже есть автодом).

Плюс новая машина — это новые сложности: ее нужно изучать, чтобы знать слабые места. Да и новые машины начинены электроникой, которая может выйти из строя, а у нас же в фургончике ничего такого нет, наш автодом можно починить даже в поле.

А еще вопрос, кому продать старый фургон 1985 года, чтобы купить новый? Никто не заплатит за него столько, сколько в него вложено. Так что овчинка не стоит выделки.

В будущем мы хотели бы купить квартиру. Некоторые европейцы на старости лет сдают квартиры и отправляются путешествовать. А мы не хотим ждать: есть план взять квартиру в ипотеку, сдать ее в аренду и путешествовать сейчас. Искать страну, в которой мы захотели бы осесть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com