The Times: Путин боится за свою жизнь 2 25.11.2024, 13:51

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Ядерный шантаж — блеф?

На прошлой неделе президент Путин предупредил, что он изменил доктрину, регулирующую применение Москвой ядерного оружия, чтобы можно было нанести удар по другим ядерным государствам, если они позволят использовать обычное оружие для нападения на российскую территорию. Украина должным образом отреагировала впервые, использовав свое новое разрешение на запуск ракет, предоставленное США и Великобританией, по военным целям в России.

Сообщив заранее США, Путин выпустил «новую» баллистическую ракету средней дальности» по Днепру. Это был абсолютный минимум, который Путин мог сделать, чтобы не потерять лицо, особенно учитывая его предупреждение несколько недель назад, что если Запад начнет атаковать российскую территорию, он ответит «ядерной огневой силой», отмечает Доминик Лоусон, колумнист The Times.

Колумнист сообщает, что с тех пор как западные страны начали поставлять Украине оружие для ее защиты, по оценкам Центра стратегических и международных исследований, российские официальные лица ссылались на применение ядерного оружия более 200 раз.

Был момент, когда в Вашингтоне действительно поверили, что Кремль всерьез рассматривает возможность развертывания тактического ядерного оружия в Украине. Это было два года назад, когда российские войска были отброшены назад в жалком отступлении.

Причиной того, что Путин, возможно, в тот момент серьезно рассматривал использование тактического ядерного оружия, казалось, что Россия может «проиграть». Но теперь Кремль будет испытывать гораздо меньшее беспокойство относительно состояния войны, считает колумнист.

Относительно угрозы ядерным нападениям на страны НАТО автор сомневается, что Путин пойдет на это, считая, что, несмотря на его жестокость, он действительно пытается сохранить свою жизнь.

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