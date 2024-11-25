Генерал США Макмастер: Следующие месяцы будут критическими для войны в Украине

Генерал США Макмастер: Следующие месяцы будут критическими для войны в Украине2
- 25.11.2024, 14:04
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Многие смотрят на ситуацию слишком узко.
Генерал-лейтенант Герберт Макмастер, который ранее также был советником Дональда Трампа по национальной безопасности, заявил, что предстоящие месяцы станут «действительно критическими» для определения следующего этапа войны в Украине. Это, по его словам, связано с ожиданием вступления Трампа в должность президента. Об этом пишет CBS News.
Макмастер отметил, что и Россия, и Украина стремятся добиться максимальных успехов на поле боя до прихода новой администрации Трампа. Это даст им больше рычагов в будущих переговорах.
С целью укрепления позиций Украины администрация Байдена одобрила поставку противопехотных мин, а также сняла ограничения на использование Украиной американских ракет дальнего радиуса действия для ударов по территории России.
Тем временем многие кандидаты на ключевые посты в новой администрации Трампа либо не поддерживали продолжение помощи Украине, либо выступали за переговорное завершение войны.
По мнению Макмастера, эта динамика представляет собой «реальную проблему» и наносит «психологический удар по украинцам».
«Украинцы изо всех сил пытаются сформировать необходимую им рабочую силу и поддерживать свои оборонительные усилия. Важно, чтобы они получили необходимое оружие и подготовку. Также они должны быть уверены в том, что смогут победить. Любые сообщения о том, что мы можем сократить помощь, весьма разрушительны для них с моральной точки зрения», - заявил Макмастер.
Он выразил надежду, что как сам Трамп, так и его команда осознают очевидную связь между войной в Украине и новой осью агрессоров, которые стремятся разрушить существующий мировой порядок. Макмастер упомянул северокорейских солдат, участвующих в боевых действиях в Европе, впервые с окончания Второй мировой войны, поддержку, которую Китай оказывает России, а также поставки дронов и ракет из Ирана.
По словам генерала, многие смотрят на Украину слишком узко и не понимают намерений Путина.