В лесу под Гродно байкер попал в ловушку

В лесу под Гродно байкер попал в ловушку1
- 25.11.2024, 14:28
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Зацепил натянутую между деревьев проволоку.
В гродненском лесу байкер зацепил проволоку, натянутую между деревьями, хотя раньше такие ловушки здесь убрали.
Новые провода, как пишет autogrodno.by, обнаружили на выходных в лесу между гродненскими карьерами «Синька» и «Зеленка».
Проволоку в лесопарке «Пышки» над дорожками, где часто катаются мотоциклисты и велосипедисты, заметили и убрали в двух местах 19 ноября. После публикаций в СМИ для расследования в лесопарк выезжали милиционеры.
Но через несколько дней недалеко от предыдущего места байкеры снова наткнулись на два провода. Один из них слегка зацепил лицо мотоциклиста и оставил небольшой след.
Очевидцы предполагают, что эти ловушки были поставлены одновременно с прежними, но остались незамеченными.