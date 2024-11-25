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В лесу под Гродно байкер попал в ловушку

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  • 25.11.2024, 14:28
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В лесу под Гродно байкер попал в ловушку

Зацепил натянутую между деревьев проволоку.

В гродненском лесу байкер зацепил проволоку, натянутую между деревьями, хотя раньше такие ловушки здесь убрали.

Новые провода, как пишет autogrodno.by, обнаружили на выходных в лесу между гродненскими карьерами «Синька» и «Зеленка».

Проволоку в лесопарке «Пышки» над дорожками, где часто катаются мотоциклисты и велосипедисты, заметили и убрали в двух местах 19 ноября. После публикаций в СМИ для расследования в лесопарк выезжали милиционеры.

Но через несколько дней недалеко от предыдущего места байкеры снова наткнулись на два провода. Один из них слегка зацепил лицо мотоциклиста и оставил небольшой след.

Очевидцы предполагают, что эти ловушки были поставлены одновременно с прежними, но остались незамеченными.

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