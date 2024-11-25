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«В адеквате вы вообще?»

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  • 25.11.2024, 14:35
  • 2,946
«В адеквате вы вообще?»

Минчанка показала, сколько стоит такси с проспекта Победителей до Новой Боровой.

В субботу вечером, 23 ноября, девушка хотела вернуться домой с проспекта Победителей в Новую Боровую на такси «Яндекс Go». Приложение показало стоимость, которая может вас удивить, пишет CityDog.

За 19-минутную поездку в «Комфорте» «Яндекс Go» попросил 64,2 рубля. Платить такую сумму девушка не хотела, поэтому решила поехать на каршеринге. В Threads она выложила скриншот стоимости поездки и задала вопрос: «В адеквате вы вообще?»

А что думают белорусы?

Под постом в Threads многие пользователи согласились с девушкой, что это слишком высокая стоимость за поездку.

• «„Яндекс Go“ цены поднял — это факт, и вряд ли будет откат обратно. Какие в Минске есть альтернативы? 135 еще живо?»

• «Это же ящик пива, совсем уже».

• «Теперь каршеринг выручает очень даже».

• «Такси — это роскошь».

Что случилось?

Напомним, с 1 ноября в Беларуси вступил в силу указ «Об автомобильных перевозках пассажиров» — цены на такси в Минске и других городах страны взлетели, а пассажиры стали бурно обсуждать происходящее в соцсетях и высказывать свое недовольство.

В свою очередь «Яндекс Go» признает, что с таким количеством водителей, которые сейчас могут работать в системе, вернуть цены и скорость обслуживания на прежний уровень довольно трудно. Чтобы ситуация стабилизировалась, нужно больше водителей в реестре, а значит, и в такси этой компании.

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