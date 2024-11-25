В Красном море затонуло судно с 45 людьми на борту
- 25.11.2024, 14:48
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Выживших нашли недалеко от города Марса-Алам.
У побережья Египта в Красном море затонуло судно с 45 людьми на борту, включая около 30 туристов из разных стран, сообщает BILD.
Экипаж судна Sea Story рано утром подал сигнал бедствия, сообщил губернатор региона, генерал-майор Амр Ханафи.
Некоторых выживших обнаружили неподалеку от прибрежного города Марса-Алам, популярного среди дайверов и других туристов. Их должны эвакуировать на самолете и фрегате, а также обеспечить медицинскую помощь. Из каких стран прибыли туристы, пока не уточняется.
По словам Ханафи, яхта вышла из порта Галиб вчера и должна была прибыть в пятницу в Хургаду. На борту находился 31 турист и экипаж из 14 человек.
Спасатели совместно с военно-морскими силами продолжают поиски других выживших, сообщил Ханафи.