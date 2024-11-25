Где находится самый дорогой дом в Беларуси, который купили в октябре
- 25.11.2024, 14:55
Он обошелся покупателю в 313 тысяч долларов.
Самый дорогой дом, проданный в октябре 2024 года, находится в престижном пригороде Минска. Он обошелся покупателю в 313 тысяч долларов, пишет Realt.
Двухуровневый коттедж находится в одном из самых престижных пригородов Минска — в деревне Тарасово.
Дому пять лет, общая площадь составляет 232 квадратных метра. На участке в 15 соток размещены еще два гаража. А обошелся он покупателю 313 тысяч долларов.