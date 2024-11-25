Путинская привычка Александр Невзоров

25.11.2024, 15:03

Александр Невзоров

У россиян добавится причин для гордости своим начальником.

Агентство Bloomberg получило отчет дирекции Национальной разведки США об убийствах политических противников Путина за границей. По запросу журналиста Bloomberg отчет был частично рассекречен. В документе перечисляется ряд подобных убийств, произошедших с 2006 года. Разведка считает, что они были совершены российскими спецслужбами и санкционированы лично Путиным.

Весь список успехов Путина — это перечень безнаказанных преступлений и торжества садизма.

Впрочем, России нравится иметь президентом умалишенного убийцу, находящегося в международном розыске.

Сегодня у россиян добавится причин для гордости своим начальником: разведка США рассекретила часть списка лиц, убитых по приказу Путина за пределами России.

Их много.

Не все операции были успешны. Порой жертвы путинских капризов выживали или становились инвалидами.

Примечательно то, что большая часть смертей — совершенно бессмысленная. Людей убивали просто, чтобы доставить удовольствие диктатору или исполнить его прихоть.

Никакой опасности они не представляли.

Смерти или увечья Перепеличного, Литвиненко, Ющенко, Скрипалей и пр. - не решали «никаких вопросов», а были лишь результатом путинской «привычки убивать».

Александр Невзоров, Telegram

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