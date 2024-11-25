Новый удар по здоровью Лукашенко Telegram-канал «Ник и Майк»

25.11.2024, 15:04

Диктатор пытается всех убедить, что он жив.

Визит Лукашенко в Пакистан закончится примерно ничем с точки зрения финансов.

Он вынужден играть в активную предвыборную кампанию, чтобы хоть как-то убедить окружающих, что он жив и не в изоляции, а проблемы финансовые можно решить.

Однако такая вынужденная активность бьет по здоровью. Хоккейный матч, который должен был продемонстрировать, что все отлично, показал совершенно другую картину. Запрыгнув, в «предвыборную гонку», он напрягает и без того не лучшее здоровье.

Если всякие «Дожинки» и лекции перед активами даются относительно безболезненно, то каждый спортивный выход или зарубежный визит подтачивают здоровье.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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