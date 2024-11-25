Электромобиль Tesla превратили в яркий спорткар 25.11.2024, 15:23

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Над проектом работали два с половиной года.

В США создали впечатляющее купе Tesla. Над проектом работали два с половиной года. Как сообщает «Фокус» , об авто рассказал в видео на Youtube его создатель — тюнер и блогер Cyber Hooligan.

Американец решил создать свой вариант Tesla Roadster, ведь эту модель никак не могут запустить в производство. Для доработки он выбрал разбитый в ДТП седан Tesla Model 3 в заряженной версии Performance. Проект получил название CyberRoadster.

Тюнер фактически с нуля создал кузов купе, ведь от донора остались только передние двери. Купе Tesla стало значительно ниже и отличается агрессивным рубленым дизайном с расширенными крыльями.

Фары соединили диодной полосой, а капот стал рельефным. Кроме того, авто получило обвес, 20-дюймовые диски Rohana RC7 и задний спойлер. В будущем Cyber Hooligan планирует переделать салон Tesla.

Тюнинг Tesla Model 3 не изменил силовую установку седана. Электрокар оснащен двумя моторами общей мощностью 510 сил и способен разогнаться до сотни за 3,1 с.

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