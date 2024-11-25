Белорус Колячонок впервые за долгое время сыграл за «Юту» в НХЛ
- 25.11.2024, 15:39
До этого защитник пропустил восемь встреч подряд.
Клуб «Юта» проиграл в гостях «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 2:3 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Белорусский защитник Владислав Колячонок впервые за долгое время попал в основу «Юты». Он был в заявке в третьем звене вместе с Майклом Кесслрингом, пишет «Точка».
Всего хоккеист провел на льду почти 12,5 минут. Владислав дважды бросил по воротам и, несмотря на поражение своей команды, закончил встречу с коэффициентом полезности «+1».
До этого белорус не выходил в составе «Юты» восемь матчей подряд. Все из-за неудачного выступления против «Вегаса» 2 ноября. После некоторых результативных ошибок Колячонка главком «Юты» решил отправить его в ротацию. Белорус тренировался с командой, попадал в четвертое звено, но не появлялся в регулярном чемпионате НХЛ.
В нынешнем сезоне он забросил шайбу и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах НХЛ.