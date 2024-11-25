Прилетевший на МКС российский космический корабль издает неприятный запах 10 25.11.2024, 15:46

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Астронавтов пришлось изолировать.

Во время очередной миссии по доставке грузов на Международную космическую станцию произошел инцидент, вызвавший серьезную обеспокоенность.

После открытия люка российского грузового корабля Прогресс космонавты ощутили резкий токсичный запах и обнаружили непонятные капли, пишет Arstechnica.

Для предотвращения распространения неизвестного вещества экипаж был вынужден срочно изолировать зараженный модуль. Космонавты, работающие в российском сегменте станции, были экипированы в защитные костюмы, а системы очистки воздуха были переведены в усиленный режим работы. Американские астронавты также почувствовали необычный запах, сравнимый с запахом спрея-краски.

По данным NASA, ситуация на станции постепенно стабилизируется, и качество воздуха возвращается к норме. Однако, эксперты отмечают, что инцидент мог иметь серьезные последствия для здоровья экипажа.

Причины появления токсичного запаха пока остаются неизвестными. Ранее уже были зафиксированы случаи утечек на российских грузовых кораблях, что вызывает дополнительные опасения.

Этот инцидент вновь акцентирует внимание на проблемах, с которыми сталкивается российская космическая программа в последние годы. Финансовые трудности и кадровые перестановки, вызванные войной в Украине, негативно сказываются на надежности космических аппаратов и безопасности экипажей.

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