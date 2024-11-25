В «Белавиа» прокомментировали инцидент с «Динамолетом»1
- 25.11.2024, 15:55
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«Ситуация не может быть спрогнозирована авиакомпанией».
Самолет «Белавиа» рейса Минск — Калининград, который выполнялся 24 ноября, вернулся в столичный аэропорт. Инцидент БелТА прокомментировали в авиакомпании.
«В ходе выполнения рейса B2 949 Минск — Калининград на самолете Embraer-195 произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов. В соответствии с действующими инструкциями командир воздушного судна принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт Минск. Самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск в 13.18. Здоровью и безопасности пассажиров ничего не угрожало», — проинформировали в авиакомпании.
Для выполнения рейса было предоставлено другое воздушное судно. В 16.25 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск, в 17.50 (по местному времени) борт благополучно приземлился в Калининграде. Пассажирам задержанных рейсов в Калининграде и Минске предоставили напитки и питание согласно действующим правилам.
«Растрескивание стекла кабины пилотов — ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета и пассажиров», — пояснили в «Белавиа».
Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам задержанных рейсов за неудобства.