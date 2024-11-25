«Кремль оказался в щекотливой ситуации» 2 25.11.2024, 15:55

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Путин не готов к войне с НАТО.

На прошлой неделе Россия запустила по Днепру новую баллистическую ракету «Орешник».

Удалось ли Путину этим испугать Запад? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком:

— Очевидно, чего добивается Путин. Он длительное время называл предоставление Украине возможности осуществлять удары дальнобойными ракетами по территории России «красными линиями», что это будет означать вступление в войну НАТО, будет какой-то существенный ответ со стороны РФ на это.

После того, как разрешение было предоставлено Украине, Кремль оказался в очень щекотливой ситуации, потому что Путин обещал какой-то страшный ответ, чуть ли не немедленно начать войну с НАТО, но выходит, что он к этому не готов.

Решили ответить гибридным образом — ударом ракеты, которая предназначена для нанесения ядерного удара, но без ядерного удара, да и не по территории НАТО, а по Украине.

Чтобы показать, мол, «смотрите, у нас такое есть, мы можем по вам нанести соответствующий удар». Но, как показывают исследования, эффективность подобного ракетного удара оказалась довольно-таки низкой. Нельзя сказать, что эта ракета, при всей своей дороговизне, наносит ущерб более серьезный, чем известный всем «Искандер».

Это пиар-акция Путина, мол, «смотрите, все серьезно, давайте немедленно принимайте мои условия, миритесь со мной, потому что я такой опасный, у меня есть еще опасная ракета».

— Будут ли дальнейшие шаги по эскалации с обеих сторон?

— Ответ уже получен. Украина вчера нанесла дронами удар по Калужскому НПЗ и военному заводу, а также ракетами АТАСМS был атакован курский аэродром, который использовался в качестве базы для российских войск.

Правила игры приняты и, очевидно, что дальше придется каким-то образом реагировать. Я подозреваю, что Россия вернется к привычной практике массированных обстрелов Украины и ее энергетики.

Вряд ли они смогут что-то новое в этой ситуации придумать и использовать. Про «Орешник» они, скорее всего, вскоре уже забудут. На самом деле какого-либо особого влияния или эффекта он не показал, да и вряд ли сможет показать.

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