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Глава Военного комитета НАТО: Путину нужна эта история

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  • 25.11.2024, 16:06
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Глава Военного комитета НАТО: Путину нужна эта история

НАТО никогда не представляло угрозу для РФ.

НАТО никогда не представляло угрозу для России, и заявления о том, что Москва атаковала Украину из-за страха перед расширением Альянса, не соответствует действительности.

Об этом сегодня, 25 ноября, во время круглого стола в центре Европейской политики в Брюсселе заявил председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

- Если бы мы действительно представляли угрозу для русских, они бы отреагировали совершенно иначе на вступление Финляндии, когда они получили границу с НАТО длиной в 900 миль. Они не переместили ни одного солдата на границу с Финляндией. Так что история о том, что мы представляем для них угрозу, не соответствует действительности. Ему нужна эта история. Путину нужна эта история для его собственной аудитории, но он знает, что это неправда, — сказал он.

Бауэр подчеркнул, что сам тезис о якобы угрожающем расширении НАТО абсолютно неверен, ведь страны, вступившие в Альянс, делали это добровольно и по собственной инициативе.

- Они могли бы оставаться нейтральными. Они могли бы присоединиться к другому клубу. Они могли бы вернуться к России после Советского Союза, но все страны, которые присоединились, не хотели этого. Они хотели присоединиться к НАТО. Поэтому НАТО не расширялось на Восток, — пояснил председатель Военного комитета НАТО.

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