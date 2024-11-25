«Даже не знаю, есть ли в мире такой чемпионат» 3 25.11.2024, 16:09

2,272

В белорусском футболе пожаловались на зарплаты.

Полузащитник сборной Никита Корзун, который провел этот год в казахстанском клубе «Елимай» (8 голов в 28 матчах во всех турнирах), раскритиковал условия в белорусском футболе, пишет betnews.by.

«Конечно, такие же зарплаты [как игрокам в Казахстане] нам не помешали бы. Даже не знаю, есть ли в мире такой чемпионат, где футболистам платят меньше, чем в Беларуси. Но смысл говорить о маленьких зарплатах в нашем футболе? Об этом и так все знают», — сказал 29-летний Корзун.

По словам Никита, который сыграл 28 матчей за национальную сборную, интерес к футболу в Казахстане сейчас тоже на порядок выше:

— Например, у нас в Семее почти всегда полный стадион — 7−8 тысяч приходят железно. На домашних играх грандов также хорошая посещаемость. Впечатлила обстановка на гостевой игре с «Актобе». Думаю, что и «Астана», если бы принимала соперников дома, а не в Алматы, собирала бы приличную аудиторию. В Атырау была крутая атмосфера. Или взять тот же «Кайрат»… Люди в Казахстане любят футбол, здесь им интересуется больше народа, чем в Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com