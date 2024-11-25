Из Лондона в Нью-Йорк за 3 часа: новый сверхзвуковой самолет установил очередной рекорд 1 25.11.2024, 16:22

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Прототип будущего пассажирского авиалайнера смог подняться на рекордную высоту во время испытательного полета.

Компания Boom Technology (США) провела восьмое успешное испытание сверхзвукового самолета XB-1, который является прототипом для разрабатываемого той же компанией сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture. Самолет XB-1 мог подняться на рекордную высоту 7632 метра и, как и во время прошлого полета набрал максимальную скорость 1012 км/час.

Таким образом компания Boom Technology приближается к преодолению скорости звука и делает уверенный шаг вперед к возвращению сверхзвуковых пассажирских перелетов, пишет Interesting Engineering (перевод - «Фокус» ).

Эпоха пассажирских перевозок со сверхзвуковой скоростью закончилась 21 год назад, когда свой последний рейс выполнил сверхзвуковой самолет «Конкорд». С тех пор люди могут перемещаться между континентами только на обычных авиалайнерах, что занимает не так и мало времени. Например, в среднем перелет из Лондона в Нью-Йорк занимает примерно 8 часов. Но новый сверхзвуковой самолет под названием Overture, над которым работает компания Boom Technology, позволит осуществлять такой же перелет всего за 3,5 часа. Этот самолет должен летать со скоростью 2100 км/ч, что почти в 2 раза быстрее скорости звука (1234 км/ч).

Перед созданием самолета Overture компания Boom Technology построила сверхзвуковой самолет XB-1, которой является уменьшенной версией будущего пассажирского авиалайнера. С его помощью инженеры компании тестируют особенности конструкции, а также управление и маневренность транспортного средства.

Первый испытательный полет самолета XB-1 состоялся в марте этого года. В начале ноября он отправился в седьмой испытательный полет, когда смог набрать рекордную для себя скорость 1012 км/ч и поднялся на высоту 7015 метров. Недавно состоялся новый, восьмой испытательный полет и сверхзвуковой самолет XB-1 снова набрал ту же скорость, но в этот раз установил рекорд высоты – он поднялся на 7632 метра. Этот полет продолжался 54 минуты.

Компания Boom Technology планирует провести в этом году еще 2 испытательных полета, чтобы приблизить скорость XB-1 к скорости звука. А уже в начале следующего года планируется, что сверхзвуковой самолет преодолеет звуковой барьер, что станет важным шагом на пути к реализации проекта Overture.

Учитывая, что сверхзвуковые самолеты при преодолении звукового барьера создают очень сильный грохот, в компании Boom Technology работают над тем, чтобы и XB-1, и будущий Overture, не делали этого. Пока что точно неизвестно, когда будет создан полноценный вариант сверхзвукового самолета Overture, но ранее сообщалось, что это должно произойти в ближайшие несколько лет.

Что касается недавнего испытания полета XB-1, то инженеры подтвердили то, что во время полета сверхзвуковой самолет может перемещаться без помощи системы повышения устойчивости. Испытание показало, что пилот может безопасно управлять самолетом в ручном режиме даже на дозвуковых скоростях.

Еще одним важным достижением недавнего испытания стало то, что оно показало, что конструкция самолета XB-1 не подвергается разрушительным вибрациям, которые создают потоки воздуха на дозвуковой скорости.

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