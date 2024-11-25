Белоруска получила «письмо счастья» и не растерялась 25.11.2024, 16:30

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Оно касалось штрафа за превышение скорости.

Неделю назад СМИ рассказывали о непростой ситуации, в которой очутилась белоруска Виолетта. В марте 2022 года она продала автомобиль Opel Astra. Машину купил знакомый, и к вопросу переоформления стороны подошли не вполне щепетильно. А затем Opel пошел по рукам и в конце концов исчез из виду.

Зато появились пугающие весточки — «письма счастья» за превышение скорости, совершенные кем-то. Сегодня «Онлайнер» узнал о том, как закончилась эта история.

Легко ли потерять машину?

— 28 марта 2022 года мы сняли наш Opel с учета и продали его знакомому, который занимался перепродажей автомобилей — перекуп в простонародье. Этот наш знакомый сказал, что если у него появится покупатель, то он со мной свяжется, и мы вместе переоформим машину, — рассказывала нам Виолетта.

Знакомый продал автомобиль другому перекупу, но переоформления не случилось.

— Началась бесконечная череда «завтраков» и обещаний. Этот второй перекуп сам ездил на автомобиле, и те штрафы, которые он получал за превышение скорости, оплачивал, — отмечает Виолетта. — Затем в один из дней, к сожалению, не могу сказать точную дату, он попросил мои паспортные данные, чтобы якобы оформить договор купли-продажи. Но, как выяснилось только сейчас, никакого договора составлено не было. Вечером того же дня, когда я выслала ему фото паспорта, он мне написал, что продал машину. И с тех пор на связь не выходит.

Автомобиль находился непонятно где и непонятно у кого. До 12 ноября этого года о нем вообще не было слышно. Но затем девушка получила уведомление о том, что водителем этого авто была превышена допустимая скорость движения, — «письмо счастья», штраф. Тогда она забила тревогу.

— Только тогда я поняла, в какой ужасной ситуации оказалась. Машина с учета снята, на ней стоят явно уже давно просроченные транзиты, но кто-то на ней продолжает ездить, а ответственность за все содеянное несу я. И мало того, что человек может быть вообще не в курсе, что попал на радар, так он ведь может совершить и более серьезное правонарушение, а я все еще считаюсь владельцем, — переживает девушка.

Финал истории

Сегодня Виолетта рассказала, что ситуация разрешилась для нее успешно.

— Хотелось бы выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям, которые связались со мной. В день публикации мне позвонили и написали десятки людей: кто-то проконсультировал с юридической точки зрения, кто-то давал советы исходя из своего опыта. И нашлись те, кто подсказал мне, где находится машина, — отметила она.

Тот самый Opel нашелся в Мозыре, причем нынешний как бы хозяин выставил его на продажу. Так у Виолетты оказался номер телефона этого человека.

— У меня было два варианта: позвонить по этому номеру и сообщить, что я — владелец машины по документам и хотела бы переоформить авто. Но была большая вероятность того, что человек просто бросит трубку и быстро эту машину перепродаст, после чего мне опять придется ее искать по всей стране. Либо другой вариант: ехать в Мозырь и на месте решать проблему, — продолжает собеседница.

И Виолетта поехала. Более 500 км в обе стороны, но все было не зря.

— Позвонила под видом покупателя, договорилась о встрече. Нас встретил мужчина лет 65. Он поначалу был против переоформления, утверждал, что никаких прав на авто у меня нет. Но когда я все объяснила подробно, он понял, что сам оказался жертвой, так как тот, кто продал ему машину, утверждал, что она снята с учета пару дней назад и что по договору купли-продажи он будет являться полноправным владельцем. Я указала на то, что по техпаспорту машина снята с учета в 2022 году, после этого нынешний владелец пребывал, мягко сказать, в шоке. Мы поехали в МРЭО, где оформили новый техпаспорт на нового владельца. И сейчас я могу спать спокойно, — говорит девушка.

Получив такой непростой опыт, она делится советами.

— Никогда не сообщайте свои паспортные данные даже своим знакомым, а при продаже авто настаивайте на полном переоформлении, — рекомендует белоруска.

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