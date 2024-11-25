Эксперт объяснил тактику ВСУ на Курщине 25.11.2024, 16:41

Украинские воины противостоят врагу, превосходящему по численности в 10 раз.

На Курщине ВСУ ведут войну, схожую по тактике с действиями партизанских отрядов, и благодаря этому противостоят врагу, превосходящему по численности в 10 раз, и контролируют немалую территорию. Как пишет УНИАН , об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал в эфире Киев24, комментируя динамично-маневренную войну украинских сил на территории РФ.

«Динамическая - это означает, что мы ведем оборону не позиционным способом. Есть несколько видов обороны. Оборона может быть не только позиционной, как это, например, на Покровском направлении в Донецкой области, когда мы держим позиции в определенных фортификациях и если приходится отходить, то отходим на новые позиции. Кроме такой, есть еще маневренная, мобильная, точечная оборона, то есть оборона, которая не предусматривает четкой линии разграничения. Делается для того, чтобы нанести максимальный ущерб врагу, перемещаясь, избегая лобовых столкновений с превосходящими силами. На Курщине именно таким образом мы действуем», - отметил Гетьман.

По его объяснению, динамическая ситуация заключается в том, что украинские воины перемещаются и избегают боевых столкновений, но заставляют врага держать там большое количество своих сил.

«Враг пытается вступить в бой с нашими подразделениями, потому что они преобладают численно - там от 3 до 10 раз. Это бессмысленно вступать в бой где-то в поле, или в лесу, не имея фортификаций, с врагом, который в 10 раз тебя превосходит. Поэтому мы избегаем. Это можно условно сравнить, скорее, с партизанской войной... Это не партизанская война, это просто тактика похожая с действиями партизанских отрядов», - сказал военный эксперт.

По убеждению Гетьмана, россияне вряд ли смогут выполнить приказ главы Кремля Владимира Путина отбить Курщину до 20 января 2025 г., если не увеличат там весомо свои силы:

«Это же не первое задание, которое он (Путин) дал с указанием сроков освобождения Курщины. Было до 1 октября, до 1 ноября, до Нового года, потом до 1 февраля, сейчас подкорректировали до 20 января. Удастся или не удастся? Надеемся, что не удастся. Теми силами и средствами, которые там сейчас есть у россиян, думаю, что не удастся. Если они приобщат еще какие-то силы, тогда преимущество будет не в 10 раз, а в 20 раз, то там держаться (украинским силам) уже смысла особого нет».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com