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На улице Маяковского в Минске произошла массовая авария

  • 25.11.2024, 16:51
На улице Маяковского в Минске произошла массовая авария

Сегодня в Минске на улице Маяковского случилось массовое ДТП. Видеозаписью с места событий поделился с «Онлайнером» читатель. Другой водитель видел непосредственно момент столкновения. Сотрудники ГАИ рассказали подробности.

«Если считать вместе с грузовиком, то участниками аварии стали пять машин, — сообщил очевидец. — Все произошло возле Камвольного комбината».

Судя по оклейке, как минимум два автомобиля являются такси. Всего четыре легковушки, а также мусоровоз. На месте работают сотрудники ГАИ.

Момент аварии заснял на свой видеорегистратор один из читателей. По его словам, это было примерно в 08:50—08:55.

«По предварительной информации, сегодня утром вблизи дома №129 по улице Маяковского в результате несоблюдения безопасной дистанции столкнулись пять автомобилей: грузовой МАЗ и легковые Kia, Volkswagen, Opel, Audi», — пояснили в столичной ГАИ.

К счастью, в ДТП, по словам инспекторов, никто не пострадал.

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