На улице Маяковского в Минске произошла массовая авария
- 25.11.2024, 16:51
Сегодня в Минске на улице Маяковского случилось массовое ДТП. Видеозаписью с места событий поделился с «Онлайнером» читатель. Другой водитель видел непосредственно момент столкновения. Сотрудники ГАИ рассказали подробности.
«Если считать вместе с грузовиком, то участниками аварии стали пять машин, — сообщил очевидец. — Все произошло возле Камвольного комбината».
Судя по оклейке, как минимум два автомобиля являются такси. Всего четыре легковушки, а также мусоровоз. На месте работают сотрудники ГАИ.
Момент аварии заснял на свой видеорегистратор один из читателей. По его словам, это было примерно в 08:50—08:55.
«По предварительной информации, сегодня утром вблизи дома №129 по улице Маяковского в результате несоблюдения безопасной дистанции столкнулись пять автомобилей: грузовой МАЗ и легковые Kia, Volkswagen, Opel, Audi», — пояснили в столичной ГАИ.
К счастью, в ДТП, по словам инспекторов, никто не пострадал.