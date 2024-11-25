В Сеть попали фото российской ПВО в Курской области после удара ATACAMS: потерь больше, чем ожидалось 2 25.11.2024, 17:01

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Цель находилась далеко от границы с Украиной.

В Курской области РФ в результате удара в ночь на 24 ноября был уничтожен дорогостоящий российский зенитно-ракетный комплекс «С-400» «Триумф». Также были ликвидированы 5 российских офицеров.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что удар якобы был нанесен тремя баллистическими ракетами ATACMS, пишет «Телеграф» .

Также сообщается, что удар по ЗРК «С-400» был осуществлен на территории н.п. Большое Жирово Курской области. Он находится в почти 100 км от границы с Украиной.

По данным россиян, ЗРК якобы находился в небоевом состоянии. На нем велись ремонтные работы.

Кроме того, сообщается, что вследствие удара уничтожена радиолокационная станция 92Н6Е и две пусковые установки. Пять офицеров дивизиона погибли (в т.ч. командир и начальник штаба), также смертельные ранения получили трое сотрудников АО «Алмаз-Антей».

Также приводится список погибших офицеров:

- Солодовников Максим, майор;

- Заворин Сергей, капитан;

- Печенкин Никита, старший лейтенант;

- Кодзоев Юсуп, старший лейтенант;

- Подлипалов Алексей, лейтенант.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что был нанесен удар по позициям зенитного ракетного дивизиона в Курской области. Так отметили, что была поражена радиолокационная станция ЗРК «С-400».

Что известно о ЗРК «С-400»

На одной пусковой установке ЗРК можно разместить 4 ракеты, заявленный радиус действия которых составляет до 400 километров. Такие ракеты предназначены для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного слежения, стратегическими бомбардировщиками, баллистическими целями и т.д.

Скорость ракеты С-400 – до 4000 километров в час. По данным британского еженедельника The Economist, стоимость одной батареи С-400 составляет примерно 200 млн долл. США.

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