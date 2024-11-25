На дорогах Гомельской области появилась экспериментальная разметка

На дорогах Гомельской области появилась экспериментальная разметка4
- 25.11.2024, 17:03
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В ГАИ рассказали зачем она понадобилась.
В УВД Гомельского облисполкома рассказали об экспериментальной разметке, которую нанесли на четырёх автомобильных трассах региона. Она представляет собой большие белые кривые стрелки, которые, по словам ГАИ, должны предупреждать водителей о приближении участка, на котором запрещён обгон.
Так, экспериментальную горизонтальную разметку можно увидеть на следующих дорогах Гомельщины:
• М-10 «граница РФ — Гомель — Кобрин,
• М-8 «граница РФ — Витебск — Гомель — граница Украины»,
• Р-31 «Бобруйск — Мозырь — граница Украины»,
• Н-4739 «Мозырь — Петриков».
Инспекторы Гомельщины объяснили, что помимо разметки установили также дублирующие дорожные знаки «Обгон запрещён» слева и справа от проезжей части. В ведомстве добавили, что цель таких белых стрелок — повысить безопасность дорожного движения и предотвратить ДТП, связанные с выездом на встречную полосу и нарушением правил обгона.